Berburu 14 Kuliner Malam di Kota Malang yang Sering Jadi Pilihan Karena Rasanya Lezat

JawaPos.com - Kota Malang dikenal sebagai surga kuliner malam dengan berbagai pilihan makanan yang selalu ramai dikunjungi setiap harinya.

Dari minuman hangat jahe yang menghangatkan tubuh hingga mie pedas berlevel ekstrem yang sangat menggugah selera, kuliner malam di Malang terus memanjakan para pecintanya.

Setiap warung dan kedai kuliner malam di Malang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari ketan dengan lebih dari 28 varian topping hingga bakso legendaris tanpa bihun yang sangat khas.

Dilansir dari laman Nagan Tour dan Niaga Tour pada Minggu (7/6), berikut 14 rekomendasi kuliner malam terenak di Malang.

1. Angsle & Ronde Titoni

Berlokasi di Jalan Zainul Arifin Nomor 17, Sukoharjo, Klojen, warung yang sudah berdiri sejak tahun 1948 ini menyajikan berbagai pilihan minuman hangat autentik mulai dari ronde basah, ronde kering, ronde campur, angsle, kacang kuah, cakwe, dan roti goreng.

Harga sangat terjangkau mulai Rp10.000 hingga Rp12.000 untuk menu utama dan Rp4.000 untuk camilan, dengan suasana warung sederhana namun sangat hangat yang selalu ramai dikunjungi bahkan hingga antrian panjang.

2. Pos Ketan Legenda 1967

Berlokasi di Jalan Kartini Nomor 6, Ngaglik, Sisir, Kecamatan Batu, Malang, kedai legendaris yang sudah berdiri sejak 1967 ini buka dua sesi yaitu siang mulai pukul 10.00 hingga 15.00 dan malam mulai pukul 16.00 hingga 24.00.