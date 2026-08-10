Jajan di Blok M Hub, Pilihan Kuliner Hits dan Kekinian yang Cocok untuk Makan Siang

JawaPos.com-Kawasan Blok M Hub berada di Jl. Sultan Hasanuddin Melawai Kebayoran Baru.

Blok M Hub menjadi salah satu titik kuliner di kawasan Blok M yang menghadirkan beragam pilihan gerai dan tenant kuliner, mulai dari UMKM, restoran, sampai jajanan yang sedang viral.

Selain kawasan Blok M yang sudah terkenal, Blok M Hub juga menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi karena memiliki berbagai pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba.

Jika anda ingin mencari suasana yang berbeda untuk menikmati makan siang, Blok M Hub bisa menjadi salah satu tempat yang dapat dikunjungi.

Bagi anda yang masih bingung menentukan menu makan siang, terdapat sejumlah kuliner kekinian yang sedang ramai diperbincangkan dan bisa menjadi pilihan di kawasan Blok M Hub.

Berikut sejumlah rekomendasi menu makan siang yang kami rangkum dari ulasan kanal YouTube @lensaradina pada (10/08), yang dapat anda coba saat berkunjung ke Blok M Hub.

Ayam Pop Secte

Salah satu menu makan siang yang selalu menjadi favorit banyak orang adalah nasi padang. Jika sedang berada di Blok M Hub, anda dapat mencoba nasi padang dari Secte yang menawarkan berbagai pilihan lauk menggugah selera. Beberapa menu yang dapat dipesan antara lain seperti paket nasi padang beserta lauk yang lezat seperti ayam pop secte, ayam goreng secte, dendeng karubi, paru daging secte, sampai perkedel isi ayam pop. harganya juga cukup ramah dikantong, yakni mulai dari Rp 25.000 per porsinya.

Cimol Keju Barito

Cimol keju barito menjadi salah satu camilan yang cukup populer di kawasan Blok M Hub. di sini anda dapat menemukan camilan berbahan dasar aci dengan isian keju yang lumer dan dapat dipadukan dengan berbagai pilihan bumbu tabur, mulai dari varian balado, BBQ, keju, sampai ayam bawang. Harga cimol di sini dibanderol mulai dari Rp 20.000. Anda juga dapat memilih tingkat kepedasan serta ukuran porsi, mulai dari porsi kecil sampai yang besar. Selain itu, tersedia juga varian dengan tambahan ayam dan frozen yang bisa anda bawa pulang

Susu Segar Bahagia

Setelah berburu makanan berat, anda bisa menyegarkan diri dengan segelas susu murni segar bahagia. Minuman susu segar yang satu ini cocok dinikmati saat cuaca sedang panas saat mencari makan siang di Blok M Hub. pilihannya cukup beragam, mulai dari susu pisang, susu melon, susu vanila, susu strawberry, susu butterscotch, susu taro, susu coklat, susu gula are, choco mint, crazyberry, mango yakult, susu matcha, cookies and cream, berrylicious, sampai susu regal. Harga susu murni di sini dibanderol mulai dari Rp 20.000. Selain rasanya yang beragam, anda juga bisa mendapatkan tumbler dengan desain unik dan gemas.

Ayam Renald