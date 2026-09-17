Jadwal Kapal Makassar–Selayar September 2026: Berangkat Malam, Tiba Pagi

Ilustrasi KM Dharma Kartika 3. (DLU)
JawaPos.com - Bagi kamu yang ingin bepergian dari Makassar ke Selayar dengan kapal laut, ada empat jadwal KM Dharma Kartika 3 pada September 2026, yakni 18, 22, 25, dan 29 September.
Kapal berangkat dari Makassar pukul 20.00 WITA dan dijadwalkan tiba di Selayar pukul 06.30 WITA keesokan harinya.
Dengan waktu tempuh sekitar 10 jam 30 menit, perjalanan ini cocok bagi pelancong yang ingin menikmati perjalanan laut sekaligus menghemat biaya dibandingkan moda transportasi tertentu.
Baca Juga:Semarang ke Temanggung Naik Apa? Ini Pilihan Bus dan Shuttle, Tarif, Jadwal, dan Waktu Tempuh
Harga tiket penumpang dewasa berada di kisaran Rp 190 ribu hingga Rp 305 ribu untuk kelas VIP.
Berdasar jadwal yang tersedia, KM Dharma Kartika 3 melayani rute Makassar (MAK)–Selayar (KSR) sebanyak empat kali sepanjang September 2026.
Rinciannya sebagai berikut:
- Jumat, 18 September 2026, berangkat dari Makassar pukul 20.00 WITA dan tiba di Selayar pada Sabtu, 19 September 2026 pukul 06.30 WITA.
- Selasa, 22 September 2026, berangkat pukul 20.00 WITA dan tiba pada Rabu, 23 September 2026 pukul 06.30 WITA.
- Jumat, 25 September 2026, berangkat pukul 20.00 WITA dan tiba pada Sabtu, 26 September 2026 pukul 06.30 WITA.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022