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Rian Alfianto
Jumat, 18 September 2026 | 06.48 WIB

Jadwal Kapal Makassar–Selayar September 2026: Berangkat Malam, Tiba Pagi

Ilustrasi KM Dharma Kartika 3. (DLU) - Image

Ilustrasi KM Dharma Kartika 3. (DLU)

JawaPos.com - Bagi kamu yang ingin bepergian dari Makassar ke Selayar dengan kapal laut, ada empat jadwal KM Dharma Kartika 3 pada September 2026, yakni 18, 22, 25, dan 29 September.

Kapal berangkat dari Makassar pukul 20.00 WITA dan dijadwalkan tiba di Selayar pukul 06.30 WITA keesokan harinya.

Dengan waktu tempuh sekitar 10 jam 30 menit, perjalanan ini cocok bagi pelancong yang ingin menikmati perjalanan laut sekaligus menghemat biaya dibandingkan moda transportasi tertentu.

Harga tiket penumpang dewasa berada di kisaran Rp 190 ribu hingga Rp 305 ribu untuk kelas VIP.

Jadwal kapal Makassar–Selayar September 2026

Berdasar jadwal yang tersedia, KM Dharma Kartika 3 melayani rute Makassar (MAK)–Selayar (KSR) sebanyak empat kali sepanjang September 2026.

Rinciannya sebagai berikut:

- Jumat, 18 September 2026, berangkat dari Makassar pukul 20.00 WITA dan tiba di Selayar pada Sabtu, 19 September 2026 pukul 06.30 WITA.

- Selasa, 22 September 2026, berangkat pukul 20.00 WITA dan tiba pada Rabu, 23 September 2026 pukul 06.30 WITA.

- Jumat, 25 September 2026, berangkat pukul 20.00 WITA dan tiba pada Sabtu, 26 September 2026 pukul 06.30 WITA.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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