17 Jadwal KRL Bogor Dibatalkan hingga Akhir September, Ini Dampaknya bagi Penumpang

JawaPos.com - Jadwal KRL lintas Bogor mengalami perubahan mulai Senin (7/9) hingga 30 September 2026. KAI Commuter membatalkan 17 perjalanan Commuter Line sebagai dampak perawatan intensif armada KRL yang dikerjakan oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Hal ini termasuk pada sejumlah jadwal pagi, sore, hingga malam yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas.

Pengurangan perjalanan ini membuat operasional KAI Commuter di wilayah Jabodetabek turun dari 1.065 menjadi 1.048 perjalanan per hari.

Penumpang lintas Bogor pun diminta memperhatikan perubahan jadwal dan menyesuaikan waktu keberangkatan untuk mengantisipasi kepadatan.

Langkah ini berdampak langsung pada pemangkasan total perjalanan bulanan. Yang berakibat, pengguna KRL lintas Bogor akan semakin sesak seiring berkurangnya perjalanan.

KAI Commuter kini mengoperasikan 1.048 perjalanan per hari dari yang sebelumnya mencapai 1.065 perjalanan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Rincian 17 Perjalanan KRL Bogor yang Dibatalkan

Penyesuaian jadwal ini menyasar waktu-waktu krusial mobilitas warga, yakni pada jadwal keberangkatan pagi, sore, hingga malam hari.

Pada jam sibuk pagi hari, terdapat tujuh perjalanan dari arah Bogor, Cilebut, dan Depok menuju Manggarai atau Jakarta Kota yang tidak dioperasikan.