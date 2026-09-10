Atasi Penumpukan, Pelindo Tambah Armada Kapal Rute Tanjung Wangi-Lombok

JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengurai potensi penumpukan kendaraan di sepanjang jalan akses Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, dengan memperkuat layanan penyeberangan rute Tanjung Wangi-Lombok.

Langkah ini ditandai dengan resmi beroperasinya KMP Port Link milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang menambah total armada aktif di lintasan tersebut menjadi empat kapal.

Branch Manager Pelabuhan Tanjung Wangi, Eko Budyasmoro mengatakan, pengoperasian armada baru ini difokuskan untuk memangkas antrean panjang kendaraan yang kerap mengular di luar area pelabuhan saat terjadi peningkatan volume logistik. Dengan daya tampung yang lebih besar, arus kendaraan menuju penyeberangan dapat dikelola lebih cepat dan tertata.

"Dengan kapasitas layanan yang semakin besar, antrean kendaraan dapat dikelola dengan lebih baik sehingga potensi kepadatan lalu lintas di sekitar akses menuju pelabuhan juga dapat diminimalkan," ujar Eko melalui siaran tertulisnya, Kamis (10/10).

Ia menambahkan, beroperasinya KMP Port Link juga memberikan fleksibilitas jadwal bagi pengguna jasa, terutama saat terjadi lonjakan arus kendaraan angkutan barang maupun penumpang.

KMP Port Link memiliki Length Overall (LOA) sepanjang 131,8 meter. Kapal ini mampu mengangkut sekitar 150 kendaraan campuran dalam sekali jalan, mencakup kendaraan golongan II, III, IV, hingga V.

Peningkatan kapasitas ini disebutnya sangat krusial mengingat tingginya aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Tanjung Wangi. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 163.334 kendaraan melakukan kegiatan bongkar muat melalui layanan kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro), meliputi kendaraan golongan II hingga VII.

Berdasarkan catatan tersebut, lanjut Eko, layanan kapal Ro-Ro di rute Tanjung Wangi-Lombok menjadi jalur vital penopang rantai pasok logistik antara Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.