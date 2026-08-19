Surabaya-Malang Naik Kereta Berapa Jam? Tiket Cuma Rp 12 Ribu, Ini Jadwalnya

Penumpang KA Commuterline Dhoho dari Tulungagung ke Malang harus transit dan berganti kereta KA Penataran di Stasiun Blitar. (Radar Tulungagung).
JawaPos.com - Perjalanan dari Surabaya ke Malang dengan kereta api memerlukan waktu hampir 3 jam. Pilihan ini bisa menjadi alternatif perjalanan yang cukup terjangkau karena tiket kereta lokal Penataran-Dhoho untuk rute tersebut dibanderol sekitar Rp12 ribu.
Kereta Penataran-Dhoho melayani perjalanan dari Stasiun Surabaya Gubeng menuju Malang PP dengan sejumlah perjalanan dalam sehari. Frekuensinya relatif mudah ditemukan karena jadwal keberangkatan tersedia sekitar setiap tiga jam.
Bagi wisatawan, mahasiswa baru, pekerja atau yang sekadar ingin berlibur ke Malang dari Surabaya, kereta api lokal ini bisa menjadi pilihan menarik untuk menekan biaya perjalanan sekaligus menghindari kepadatan lalu lintas di jalur darat.
Durasi perjalanan kereta dari Surabaya menuju Malang kurang lebih 3 jam. Lama perjalanan dapat berbeda bergantung pada jadwal dan kondisi perjalanan kereta.
Kereta yang digunakan adalah layanan lokal Penataran-Dhoho. Dari Surabaya, perjalanan menuju Malang berangkat melalui Stasiun Surabaya Gubeng dan tiba di kawasan Malang melalui stasiun yang melayani perjalanan tersebut, termasuk Stasiun Malang Kota Lama atau Stasiun Malang Kota Baru sesuai perjalanan yang dipilih.
Dengan durasi tersebut, kereta bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin melakukan perjalanan sehari dari Surabaya ke Malang maupun pelancong yang hendak menghabiskan beberapa hari di Kota Malang.
Salah satu daya tarik perjalanan ini adalah tarifnya yang relatif murah. Harga tiket kereta Surabaya-Malang sekitar Rp 12 ribu untuk layanan kereta lokal Penataran-Dhoho.
Tarif tersebut membuat perjalanan menggunakan kereta api cukup menarik, terutama bagi pelancong yang ingin menghemat anggaran transportasi. Dengan biaya perjalanan yang terjangkau, lebih banyak anggaran bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain selama berada di Malang, seperti makanan, tiket destinasi wisata, atau transportasi lokal.
Meski demikian, calon penumpang sebaiknya tetap mengecek tarif dan ketersediaan tiket sebelum berangkat karena jadwal maupun ketentuan perjalanan dapat berubah.
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Jawa Pos
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