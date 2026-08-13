Dari Nasi Hainan hingga Kwetiau, Ini 3 Chinese Food Favorit di Malang

Rekomendasi 3 Tempat Makan Chinese Food yang Enak di Malang
JawaPos.com – Malang tidak hanya menawarkan wisata alam dan udara sejuk, tetapi juga memiliki beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba.
Salah satu yang cukup menggoda adalah hidangan Chinese food. Bagi pencinta kuliner Tionghoa, ada sejumlah tempat makan di Malang yang menawarkan pilihan menu beragam dengan suasana nyaman untuk bersantap bersama orang terdekat.
Jika sedang mencari tempat makan Chinese food di Malang, berikut tiga rekomendasi yang bisa masuk dalam daftar kunjungan Anda.
Kedai HK dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menikmati Chinese food dalam suasana nyaman dengan sentuhan desain bernuansa Hong Kong.
Tempat makan ini menyediakan area indoor dan outdoor sehingga cocok dijadikan lokasi berkumpul bersama keluarga maupun teman.
Mengutip akun Instagram @kedaihk1, sejumlah menu yang tersedia antara lain nasi goreng oriental, sapo tofu seafood, Cantonese misoa, siomai ayam, hingga kwetiau siram.
Pilihan minumannya juga cukup beragam, seperti salted caramel latte, cheesecake milk, root beer, dan lemon tea.
Harga makanan dan minuman di Kedai HK disebut mulai dari Rp15 ribuan. Lokasinya berada di Jl. Soekarno Hatta Indah No. 25, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
Bagi yang mencari tempat makan dengan harga relatif ramah di kantong, Uncle Poa bisa menjadi salah satu alternatif.
Tempat ini menawarkan area yang cukup luas dengan suasana yang nyaman, sehingga pas untuk makan santai bersama keluarga ataupun teman.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan