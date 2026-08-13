Dari Nasi Hainan hingga Kwetiau, Ini 3 Chinese Food Favorit di Malang

JawaPos.com – Malang tidak hanya menawarkan wisata alam dan udara sejuk, tetapi juga memiliki beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba.

Salah satu yang cukup menggoda adalah hidangan Chinese food. Bagi pencinta kuliner Tionghoa, ada sejumlah tempat makan di Malang yang menawarkan pilihan menu beragam dengan suasana nyaman untuk bersantap bersama orang terdekat.

Jika sedang mencari tempat makan Chinese food di Malang, berikut tiga rekomendasi yang bisa masuk dalam daftar kunjungan Anda.

1. Kedai HK Kedai HK dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menikmati Chinese food dalam suasana nyaman dengan sentuhan desain bernuansa Hong Kong.

Tempat makan ini menyediakan area indoor dan outdoor sehingga cocok dijadikan lokasi berkumpul bersama keluarga maupun teman.

Mengutip akun Instagram @kedaihk1, sejumlah menu yang tersedia antara lain nasi goreng oriental, sapo tofu seafood, Cantonese misoa, siomai ayam, hingga kwetiau siram.

Pilihan minumannya juga cukup beragam, seperti salted caramel latte, cheesecake milk, root beer, dan lemon tea.

Harga makanan dan minuman di Kedai HK disebut mulai dari Rp15 ribuan. Lokasinya berada di Jl. Soekarno Hatta Indah No. 25, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

2. Uncle Poa Bagi yang mencari tempat makan dengan harga relatif ramah di kantong, Uncle Poa bisa menjadi salah satu alternatif.