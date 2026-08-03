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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 4 Agustus 2026 | 05.50 WIB

Bingung Cari Restoran Jepang di Malang? Ini Rekomendasi Tempat Makan Favorit Sushi Lovers!

Ilustrasi sushi/YouTube @10bestid - Image

Ilustrasi sushi/YouTube @10bestid

JawaPos.com - Malang tidak hanya dikenal sebagai kota wisata, tetapi juga memiliki beragam kuliner yang khas. 

Di Malang, anda dapat menikmati berbagai hidangan dari mancanegara. Jika sedang ingin menyantap masakan Jepang dengan suasana yang nyaman, ada beberapa restoran Jepang yang layak untuk dikunjungi.

Pilihan menu yang tersedia juga sangat beragam, mulai dari sushi, donburi, ramen, sampai udon. Masakan khas Jepang bisa menjadi salah satu pilihan tepat saat anda ingin menikmati makanan lezat di tempat yang nyaman.

Bagi anda yang sedang berada di Malang, berikut rekomendasi restoran Jepang yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube @10bestid. Sehingga anda dapat menikmati hidangan Jepang favorit tanpa khawatir soal rasa maupun kualitasnya.

Restoran ini beralamat di Jl. Simpang Wilis Indah Ruko No. 3 Gading Kasri, Klojen Malang. Peco-peco sushi memiliki beragam varian yang menggugah selera.

Seperti nigiri, inari, gunkan, maru, tobiko, dan juga sashimi. Selain sushi yang lezat, di sini anda juga dapat memesan katsudon, soba, udon, dan tempura. Harga menunya cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp 25.000-an saja. 

Marugame Udon cabang Malang salah satunya terletak di Jl. Semeru No. 49 Kauman, Klojen. Mie udon yang lebar ini disajikan dengan topping daging sapi dan bumbu kakedashi yang gurih.

Selain menu udon, di sini anda dapat memesan tempura, chikuwa, kakiage, dan beef bowl.  Harga makanan di Marugame Udon bervariasi, mulai dari Rp 35.000-Rp 40.000 saja. 

Saboten Shokudo beralamat di Jl. Dieng No. 18, Gading Kasri, Klojen Malang. Restoran ini  menawarkan BBQ ala Jepang dan sukiyaki.

Saboten Shokudo sangat cocok disantap terutama saat cuaca Malang sedang dingin. Selain itu, anda juga bisa memesan ramen yang tidak kalah lezat. Harga menu BBQ berkisar antara  Rp 20.000-Rp 100.000.

Editor: Hanny Suwindari
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