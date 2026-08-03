Bingung Cari Restoran Jepang di Malang? Ini Rekomendasi Tempat Makan Favorit Sushi Lovers!

JawaPos.com - Malang tidak hanya dikenal sebagai kota wisata, tetapi juga memiliki beragam kuliner yang khas.

Di Malang, anda dapat menikmati berbagai hidangan dari mancanegara. Jika sedang ingin menyantap masakan Jepang dengan suasana yang nyaman, ada beberapa restoran Jepang yang layak untuk dikunjungi.

Pilihan menu yang tersedia juga sangat beragam, mulai dari sushi, donburi, ramen, sampai udon. Masakan khas Jepang bisa menjadi salah satu pilihan tepat saat anda ingin menikmati makanan lezat di tempat yang nyaman.

Bagi anda yang sedang berada di Malang, berikut rekomendasi restoran Jepang yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube @10bestid. Sehingga anda dapat menikmati hidangan Jepang favorit tanpa khawatir soal rasa maupun kualitasnya.

Peco Peco Sushi Wilis

Restoran ini beralamat di Jl. Simpang Wilis Indah Ruko No. 3 Gading Kasri, Klojen Malang. Peco-peco sushi memiliki beragam varian yang menggugah selera.

Seperti nigiri, inari, gunkan, maru, tobiko, dan juga sashimi. Selain sushi yang lezat, di sini anda juga dapat memesan katsudon, soba, udon, dan tempura. Harga menunya cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp 25.000-an saja.

Marugame Udon

Marugame Udon cabang Malang salah satunya terletak di Jl. Semeru No. 49 Kauman, Klojen. Mie udon yang lebar ini disajikan dengan topping daging sapi dan bumbu kakedashi yang gurih.

Selain menu udon, di sini anda dapat memesan tempura, chikuwa, kakiage, dan beef bowl. Harga makanan di Marugame Udon bervariasi, mulai dari Rp 35.000-Rp 40.000 saja.

Saboten Shokudo

Saboten Shokudo beralamat di Jl. Dieng No. 18, Gading Kasri, Klojen Malang. Restoran ini menawarkan BBQ ala Jepang dan sukiyaki.