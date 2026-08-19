Ingin Naik Bus Jakarta-Cirebon? Ini 6 Pilihan Operator dan Kisaran Harga Tiketnya

PO Bus Sinar Jaya. (Redbus)
JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Cirebon bisa ditempuh dengan bus dengan pilihan operator dan tarif yang cukup beragam. Harga tiketnya mulai dari sekitar Rp 120 ribu hingga Rp 320 ribu, sehingga kamu bisa menyesuaikan pilihan dengan anggaran dan kebutuhan perjalanan.
Bus sendiri masih menjadi pilihan menarik untuk perjalanan Jakarta-Cirebon, terutama bagi traveler yang ingin bepergian tanpa harus membawa kendaraan pribadi. Selain pilihan operator yang beragam, waktu keberangkatan dan titik naik yang tersedia juga membuat perjalanan lebih fleksibel.
Berikut sejumlah operator bus yang bisa menjadi pertimbangan untuk perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon.
Dewi Sri menjadi salah satu pilihan bagi kamu yang mencari tiket bus Jakarta-Cirebon dengan harga relatif terjangkau. Tarifnya mulai sekitar Rp 120 ribu.
Dengan harga tersebut, Dewi Sri bisa menjadi alternatif bagi traveler yang ingin menjaga anggaran perjalanan. Sebelum membeli tiket, pastikan mengecek kembali jadwal dan titik keberangkatan karena ketersediaan layanan dapat berbeda tergantung tanggal perjalanan.
Sari Indah juga menawarkan kisaran harga tiket mulai Rp 120 ribu. Tarif ini membuatnya menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan jika harga menjadi faktor utama dalam memilih transportasi.
Meski begitu, jangan hanya membandingkan nominal tiket. Lokasi keberangkatan juga penting diperhatikan karena titik naik yang jauh dari tempat tinggal bisa membuat biaya perjalanan menuju lokasi bus bertambah.
Pilihan berikutnya adalah Sinar Jaya dengan harga tiket mulai sekitar Rp 140 ribu.
Selisih tarifnya memang tidak terlalu jauh dibandingkan operator dengan harga Rp120 ribu. Karena itu, Sinar Jaya bisa menjadi pilihan ketika jadwal keberangkatan atau titik naiknya lebih sesuai dengan rencana perjalanan kamu.
Bagi traveler, sedikit perbedaan harga bisa terasa sepadan apabila membuat perjalanan menuju lokasi keberangkatan menjadi lebih mudah.
DAMRI menawarkan tiket Jakarta-Cirebon dengan harga mulai sekitar Rp 190 ribu.
Tarif tersebut memang lebih tinggi dibandingkan beberapa operator sebelumnya. Namun, keputusan memilih bus sebaiknya tetap mempertimbangkan jadwal, fasilitas, serta kelas layanan yang tersedia.
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Jawa Pos
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