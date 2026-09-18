Jadwal Kapal Pelni Makassar-Sorong September-Oktober 2026, Cek Pilihan Kapal dan Harga Tiketnya

Ilustrasi KM Dobonsolo. (Marine Traffic).
JawaPos.com - Perjalanan laut dari Makassar menuju Sorong tersedia melalui beberapa kapal Pelni dengan jadwal keberangkatan hingga Oktober 2026. Pilihannya mencakup KM Dobonsolo, KM Gunung Dempo, dan KM Sinabung, dengan harga tiket mulai Rp 708 ribu.
Bagi calon penumpang yang sedang mencari jadwal kapal Pelni Makassar-Sorong, keberangkatan terdekat tersedia pada 20 September 2026 menggunakan KM Dobonsolo. Kapal dijadwalkan berangkat dari Makassar pukul 19.00 WITA dengan harga tiket Rp 708 ribu.
Setelah itu, masih ada beberapa pilihan keberangkatan pada akhir September hingga awal Oktober. Perbedaan kapal juga perlu diperhatikan karena masing-masing memiliki kapasitas, fasilitas, serta karakter layanan dan rute yang berbeda.
Berikut jadwal yang dapat menjadi acuan bagi penumpang yang merencanakan perjalanan dari Makassar ke Sorong.
KM Dobonsolo menjadi pilihan dengan jadwal paling dekat. Kapal ini dijadwalkan berangkat dari Makassar pada 20 September pukul 19.00 WITA.
Harga tiket tercantum Rp 708 ribu.
KM Dobonsolo merupakan kapal penumpang jenis 3-in-1 atau Ro-Ro. Selain membawa penumpang dan barang, kapal ini memiliki kemampuan mengangkut kendaraan dalam jumlah besar.
Karakter tersebut membuat KM Dobonsolo cukup berbeda dibanding kapal penumpang biasa, terutama bagi penumpang yang membutuhkan layanan angkutan laut sekaligus membawa kendaraan.
Pilihan berikutnya adalah KM Gunung Dempo yang dijadwalkan berangkat pada 26 September pukul 05.00 WITA.
Harga tiket perjalanan Makassar-Sorong tercantum Rp 708 ribu.
Kapal ini dikenal memiliki ruang muatan barang yang relatif besar. KM Gunung Dempo dibangun PT PAL Indonesia dan mulai beroperasi pada 2008.
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Jawa Pos
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