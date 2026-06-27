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Ryandi Zahdomo
Minggu, 28 Juni 2026 | 00.30 WIB

Liburan ke Bangkok Makin Fleksibel, Ada Penerbangan Harian dari Jakarta

TransNusa memperluas jaringan internasional yang menghubungkan Jakarta langsung ke Bangkok. (Istimewa) - Image

TransNusa memperluas jaringan internasional yang menghubungkan Jakarta langsung ke Bangkok. (Istimewa)

JawaPos.com – Permintaan perjalanan internasional di kawasan Asia Tenggara, baik untuk sektor pariwisata maupun perjalanan bisnis cukup tinggi. Untuk menjawab kebutuhan pasar itu, Maskapai penerbangan TransNusa memperluas jaringan internasional yang menghubungkan Jakarta langsung ke Bangkok.

Guna memberikan fleksibilitas tinggi bagi para pelancong, maskapai ini melayani penerbangan dua kali sehari sejak hari pertama operasional pada 6 Agustus 2026. Penjualan tiket untuk rute strategis ini pun sudah resmi dibuka untuk umum.

Seluruh penerbangan TransNusa menuju ibu kota Thailand tersebut dijadwalkan mendarat di Suvarnabhumi Airport (BKK), yang dikenal sebagai salah satu hub penerbangan internasional utama dengan konektivitas luas.

Group CEO TransNusa Datuk Bernard Francis mengungkapkan, pembukaan rute Jakarta-Bangkok merupakan bagian dari strategi penting perusahaan. Langkah ini diharapkan mampu mempererat hubungan bilateral dan mempermudah mobilitas masyarakat antar kedua negara.

”Thailand merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan Indonesia, begitu pula Indonesia yang semakin diminati wisatawan asal Thailand. Dengan membuka rute Jakarta-Bangkok dan langsung menghadirkan dua penerbangan setiap hari, kami ingin memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pelanggan sekaligus memperkuat konektivitas antara kedua negara,” ujar Datuk Bernard Francis dalam keterangan resmi.

TransNusa menyediakan opsi jadwal keberangkatan pagi dan sore dari Jakarta, serta jadwal siang dan malam dari Bangkok untuk menyesuaikan kebutuhan para pelaku perjalanan. Jadwal penerbangan harian akan mulai beroperasi pada Agustus.

Penerbangan 8B 381 (CGK - BKK) berangkat pukul 08.20 WIB, tiba pukul 11.45 waktu setempat. Sedangkan penerbangan 8B 382 (BKK - CGK) berangkat pukul 12.30 waktu setempat dan tiba pukul 15.55 WIB. Penerbangan 8B 385 (CGK - BKK) berangkat pukul 16.30 WIB, tiba pukul 19.55 waktu setempat dan penerbangan 8B 386 (BKK - CGK) berangkat pukul 20.40 waktu setempat, tiba pukul 00:05 WIB.

Untuk memikat minat masyarakat yang ingin mencoba pengalaman terbang di rute baru ini, TransNusa menawarkan harga tiket kompetitif. Tarif yang ditawarkan untuk satu kali jalan (one way) dibanderol mulai Rp 2.999.000.

Dampak Positif bagi Sektor Wisata dan Bisnis MICE

Kehadiran jadwal penerbangan yang intensif ini diyakini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya memanjakan wisatawan yang ingin mengeksplorasi budaya kuliner di Bangkok atau keindahan alam Nusantara, rute baru ini juga membuka peluang besar bagi sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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