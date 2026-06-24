10 Tempat Wisata di Kupang yang Bikin Liburan Terasa Lebih Menyegarkan dan Sayang Dilewatkan

tempat wisata di Kupang yang layak dijelajahi saat liburan. (Freepik)
JawaPos.com – Wisata Kupang dikenal dengan bentang alam terbuka yang membuat liburan terasa lebih segar dan tidak membosankan.
Sebagai destinasi di Nusa Tenggara Timur, wisata Kupang menawarkan suasana liburan yang berbeda dari kota besar.
Karakter alam dan pesisir menjadikan wisata Kupang relevan bagi pencari liburan yang menenangkan.
Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Rabu (24/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Kupang yang layak dijelajahi saat liburan.
1. Embung Oelomin
Embung Oelomin merupakan waduk dengan area yang cukup luas dan menawarkan panorama alam yang sangat memukau mata.
Tempat ini menjadi viral di awal tahun karena banyak pengunjung yang datang untuk mengabadikan momen dengan latar belakang embung.
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