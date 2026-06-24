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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 24 Juni 2026 | 19.30 WIB

Jalan-Jalan Liburan ke Nganjuk, Jangan Lewatkan 10 Tempat Wisata di Jawa Timur Ini

tempat wisata di Nganjuk yang layak dijelajahi saat liburan. (Freepik) - Image

tempat wisata di Nganjuk yang layak dijelajahi saat liburan. (Freepik)

JawaPos.com – Wisata Nganjuk di Jawa Timur mulai banyak dilirik sebagai tujuan liburan yang menawarkan suasana tenang dan beragam pilihan alam.

Sebagai bagian dari Jawa Timur, wisata Nganjuk menjadi alternatif liburan bagi pelancong yang ingin menjauh dari keramaian kota besar.

Karakter wilayahnya membuat wisata Nganjuk relevan untuk liburan singkat maupun perjalanan santai bersama keluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, wisata Nganjuk berkembang seiring meningkatnya minat liburan berbasis alam dan ruang terbuka.

Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada  Rabu (24/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Nganjuk yang layak dijelajahi saat liburan.

1. Watu Lawang

Objek ini terletak di kaki Gunung Wilis sehingga menawarkan panorama pegunungan yang sangat memukau bagi setiap pengunjung yang datang.

Tempat ini pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 2007 dan sejak saat itu menjadi favorit para pendaki gunung lokal.

Editor: Novia Tri Astuti
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