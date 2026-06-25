Wisata Domestik Kuartal I 2026 Naik 13,1 Persen, Tren Konten Digital Pengaruhi Pilihan Liburan Masyarakat

JawaPos.com - Antusiasme masyarakat untuk berwisata terus meningkat, seiring semakin banyaknya pilihan dan kemudahan dalam menemukan inspirasi perjalanan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mencatat 319,5 juta perjalanan domestik pada kuartal pertama 2026, meningkat 13,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tren ini juga tercermin dari tingginya aktivitas wisatawan domestik dan mancanegara pada Maret tahun ini. Di saat yang sama, cara masyarakat menemukan inspirasi perjalanan juga terus berkembang, termasuk melalui platform digital seperti TikTok. Berbagai konten perjalanan dengan tagar populer seperti #travel, #hotel, dan #staycation yang telah mengumpulkan lebih dari 90 juta unggahan secara global, menunjukkan bagaimana konten kini menjadi salah satu titik awal bagi pengguna dalam menemukan ide destinasi, akomodasi, hingga pengalaman kuliner.

"Minat pengguna untuk menemukan konten terkait layanan lokal di TikTok juga terus meningkat. Pada 2025, pencarian konten terkait layanan lokal di TikTok GO, seperti hotel, destinasi wisata, atraksi, dan layanan lokal lainnya juga mengalami peningkatan hingga 60 persen," tulis data resmi TikTok GO, Kamis (25/6).

Jika sebelumnya inspirasi perjalanan yang ditemukan melalui konten di TikTok hanya menjadi ide atau referensi semata. Kini TikTok GO membantu pengguna membawa momen penemuan tersebut selangkah lebih dekat ke pengalaman nyata.

Melalui pendekatan penemuan berbasis konten (content-driven discovery), TikTok GO memungkinkan pengguna mengeksplorasi informasi hotel maupun atraksi wisata yang mereka temukan di TikTok, membandingkan berbagai pilihan yang tersedia, menemukan penawaran yang sesuai, hingga melanjutkan pemesanan melalui mitra perjalanan TikTok GO.

Dalam proses ini, kreator juga memegang peran penting. Melalui konten yang autentik, personal, dan mudah diakses, kreator TikTok GO membantu pengguna melihat sebuah destinasi atau pengalaman dengan cara yang lebih nyata. Rekomendasi yang awalnya hadir sebagai konten kemudian dapat berkembang menjadi keputusan untuk berkunjung, mencoba aktivitas baru, atau menjelajahi tempat yang belum pernah mereka datangi sebelumnya.

Perubahan cara masyarakat menemukan dan merencanakan perjalanan juga dirasakan oleh para kreator seperti Risma Rusdyantoro dan Jeje Jaelani. Melalui konten yang berangkat dari pengalaman pribadi, keduanya menunjukkan bagaimana rekomendasi kreator dapat membantu pengguna menemukan inspirasi, mempertimbangkan pilihan, hingga mencoba pengalaman baru secara langsung.

"Dampak dari konten tidak hanya terlihat dari jumlah tayangan, tetapi juga dari banyaknya komentar audiens yang kemudian benar-benar berkunjung ke lokasi yang saya rekomendasikan. Konten yang saya buat ternyata tidak hanya menghasilkan engagement, tetapi juga membantu mendorong peningkatan kunjungan yang terukur," kata Risma.