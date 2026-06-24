7 Shuttle Yogyakarta-Magelang yang Bisa Dipesan Mendadak saat Akhir Pekan, Tarif Mulai Rp 20 Ribu. (RedBus)
JawaPos.com - Sedang mencari transportasi dari Yogyakarta ke Magelang untuk liburan akhir pekan? Sejumlah layanan shuttle dan travel reguler tersedia setiap hari dengan jadwal keberangkatan sejak pagi hingga malam. Beberapa di antaranya bahkan masih bisa dipesan secara mendadak selama kursi tersedia.
Perjalanan Yogyakarta-Magelang menjadi salah satu rute favorit wisatawan karena menghubungkan dua destinasi wisata utama di Jawa Tengah dan DIY. Jaraknya sekitar 44 kilometer dengan waktu tempuh rata-rata 1 hingga 1,5 jam melalui jalur darat non-tol.
Selain dekat, rute ini juga menawarkan pemandangan alam yang menarik. Wisatawan dapat dengan mudah mengakses berbagai destinasi populer di Magelang seperti Candi Borobudur, Silancur Highland, Nepal van Java hingga beragam kuliner khas daerah tersebut.
Bagi yang ingin bepergian tanpa membawa kendaraan pribadi, berikut tujuh shuttle Yogyakarta-Magelang yang dapat menjadi pilihan.
1. Cititrans
Cititrans melayani perjalanan dari sejumlah titik keberangkatan di Kota Yogyakarta, Gondokusuman, hingga Terminal Jombor menuju kawasan Mertoyudan, Magelang.
Jadwal keberangkatan tersedia mulai pukul 09.00 WIB, 16.30 WIB, dan terakhir pukul 19.00 WIB. Harga tiket: mulai Rp 70.000.
2. Daytrans
Daytrans menjadi salah satu pilihan dengan jadwal yang cukup banyak sepanjang hari. Penumpang dapat naik dari kawasan Jetis dan Sleman dengan tujuan akhir Mertoyudan, Magelang.
Keberangkatan paling pagi tersedia pukul 05.45 WIB dan terakhir pukul 21.30 WIB.
Harga tiket: mulai Rp 70.000.
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