Dari Bandara Adisutjipto ke Magelang, Ini Shuttle Resmi yang Jadwalnya Menyesuaikan Jam Kedatangan Pesawat

JawaPos.com - Bandara Adisutjipto atau JOG ternyata masih cukup ramai melayani penerbangan tertentu hingga Mei 2026. Bagi penumpang yang baru mendarat di Bandara Adisutjipto dan ingin melanjutkan perjalanan ke Magelang atau kawasan wisata Borobudur, pilihan transportasi paling praktis masih jatuh pada layanan shuttle dan travel resmi.

Menariknya, beberapa operator travel di bandara kini menerapkan jadwal fleksibel yang disesuaikan dengan jam kedatangan pesawat. Sistem seperti ini membuat penumpang tidak perlu buru-buru atau khawatir tertinggal jadwal keberangkatan, terutama jika penerbangan mengalami delay.

Berikut daftar shuttle resmi dan travel populer dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta menuju Kota Magelang yang bisa jadi referensi perjalanan.

1. DayTrans, Favorit Penumpang karena Jadwal Fleksibel

Nama DayTrans sudah cukup dikenal sebagai penyedia shuttle antarkota dengan sistem point-to-point yang praktis. Untuk rute Bandara Adisutjipto menuju Magelang dan Borobudur, operator ini biasanya menyesuaikan keberangkatan dengan jam mendarat pesawat.

Keunggulan DayTrans ada pada frekuensi keberangkatan yang relatif rapat serta armada yang nyaman untuk perjalanan sekitar 1,5 hingga 2 jam menuju Magelang.

Pemesanan tiket juga cukup mudah karena bisa dilakukan lewat aplikasi maupun loket yang tersedia di area bandara. Bagi wisatawan yang baru pertama kali datang ke Yogyakarta, layanan ini cukup membantu karena proses keberangkatannya lebih sederhana dibanding harus mencari transportasi lanjutan sendiri.

2. Joglosemar Executive Shuttle, Nyaman untuk Perjalanan Santai

Pilihan lain yang cukup populer adalah Joglosemar Executive Shuttle. Operator ini sudah lama melayani rute Yogyakarta–Magelang dan dikenal dengan konsep perjalanan yang lebih tenang serta eksekutif.