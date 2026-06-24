5 Travel Shuttle Bandung-Garut yang Cocok untuk Pekerja Komuter dan Mahasiswa, Tarif Mulai Rp 60 Ribuan

Ilustrasi Armada travel shuttle. (Redbus)
JawaPos.com - Bandung dan Garut menjadi dua kota yang memiliki mobilitas cukup tinggi setiap harinya. Tidak sedikit pekerja komuter, mahasiswa, hingga pelaku usaha yang rutin bepergian antara kedua daerah tersebut. Kabar baiknya, kini tersedia banyak pilihan travel shuttle Bandung-Garut dengan tarif terjangkau, bahkan sebagian besar dibanderol di bawah Rp 100 ribu per perjalanan.
Selain harga yang ramah di kantong, layanan travel juga menawarkan jadwal keberangkatan yang fleksibel sejak dini hari hingga malam hari. Waktu tempuh perjalanan dari Bandung menuju Garut umumnya berkisar 2 hingga 3 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang dilalui.
Bagi kamu yang sedang mencari transportasi praktis tanpa perlu membawa kendaraan pribadi, berikut lima travel shuttle Bandung-Garut yang bisa menjadi pilihan.
1. Bhinneka Shuttle, Jadwal Hampir Setiap Jam
Bhinneka Shuttle menjadi salah satu operator dengan frekuensi keberangkatan paling banyak. Titik keberangkatan tersedia di kawasan Pasteur dan Buahbatu, Bandung, dengan tujuan akhir Kota Garut.
Travel ini mulai beroperasi sejak pukul 05.00 WIB dan menyediakan keberangkatan hampir setiap jam hingga pukul 20.45 WIB. Harga tiketnya juga cukup terjangkau, mulai dari Rp60 ribu per penumpang.
Bagi pekerja maupun mahasiswa yang membutuhkan fleksibilitas waktu perjalanan, Bhinneka Shuttle menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan.
2. KPM Trans, Pilihan Ekonomis dari Buahbatu dan Baltos
KPM Trans menawarkan perjalanan Bandung-Garut dengan tarif Rp 60 ribu saja. Titik keberangkatan tersedia di kawasan Buahbatu dan Balubur Town Square (Baltos).
Layanan ini melayani keberangkatan mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB dengan tujuan akhir di Kota Garut. Harga yang kompetitif membuat KPM Trans banyak dipilih penumpang yang mengutamakan efisiensi biaya perjalanan harian.
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