6 Shuttle Bandung–Cirebon yang Nyaman, Cepat, dan Ramah di Kantong: Pilihan Praktis Anti Ribet!

JawaPos.com - Perjalanan darat dari Bandung ke Cirebon kini makin mudah dan fleksibel. Buat kamu yang ingin bepergian tanpa repot menyetir sendiri atau berdesakan di transportasi umum, layanan shuttle jadi opsi favorit.

Selain praktis, harga tiketnya relatif terjangkau dengan waktu tempuh yang cukup singkat. Rute Bandung–Cirebon sendiri dikenal efisien.

Dalam kondisi normal, perjalanan hanya memakan waktu sekitar 1 jam 45 menit hingga 2,5 jam. Cocok untuk perjalanan bisnis singkat, liburan kuliner, atau sekadar pulang kampung.

Nah, berikut ini daftar shuttle resmi yang bisa jadi pilihan terbaik, disusun dengan gaya santai biar kamu gampang membandingkan dan menentukan mana yang paling cocok.

1. Arnes Shuttle: Jadwal Paling Fleksibel Kalau kamu butuh banyak pilihan jam keberangkatan, Arnes bisa jadi andalan. Layanan ini punya jadwal dari pagi sampai malam, jadi cocok buat yang punya agenda padat atau mendadak.

Titik keberangkatan di Bandung cukup beragam, mulai dari Pasteur, Buahbatu, hingga Balubur Town Square. Setibanya di Cirebon, penumpang akan diturunkan di kawasan Kesambi.

- Harga tiket: sekitar Rp 110.000

- Kelebihan: jadwal banyak, titik naik beragam

2. Z Trans: Murah dengan Jadwal Pasti Z Trans dikenal sebagai salah satu opsi paling ekonomis di rute ini. Meski jadwalnya tidak sebanyak kompetitor, waktu keberangkatannya cukup jelas dan terjadwal rapi, mulai pagi, siang, hingga malam.