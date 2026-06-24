Liburan Asyik di Bandung Dimulai dari 10 Tempat Wisata Ini

tempat wisata di Bandung yang layak dijelajahi saat liburan./Freepik/ creativaimages
JawaPos.com – Wisata Bandung selalu menjadi pilihan utama liburan karena menawarkan kombinasi alam, kota, dan suasana sejuk yang mudah dijangkau.
Dalam konteks liburan singkat maupun panjang, wisata Bandung menghadirkan banyak opsi yang relevan dengan kebutuhan wisatawan saat ini.
Popularitas wisata Bandung terus meningkat seiring berkembangnya tren liburan yang praktis dan tidak membosankan.
Bagi banyak orang, liburan ke Bandung identik dengan pengalaman wisata yang variatif tanpa harus bepergian terlalu jauh.
Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Rabu (24/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Bandung yang layak dijelajahi saat liburan.
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1. Kawah Putih
Danau vulkanik besar ini terbentuk di sisa kawah Gunung Patuha dengan pemandangan yang sangat memukau.
Sifat asam pada danau menciptakan warna air yang sangat mencolok dan berbeda dari danau biasa.
Gumpalan awan putih hasil aktivitas vulkanik secara rutin terhembus dari permukaan danau yang menambah keunikan.
Suasana mistis sekaligus romantis menjadi daya tarik utama tempat ini bagi para pengunjung.
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