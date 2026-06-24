Liburan Tak Perlu Jauh, Ini 10 Tempat Wisata di Bekasi yang Asyik Dikunjungi

tempat wisata di Bekasi yang layak dijelajahi saat liburan./Freepik/ jcomp
JawaPos.com – Wisata Bekasi kini menjadi pilihan liburan praktis bagi warga perkotaan yang ingin menikmati waktu santai tanpa perjalanan jauh.
Sebagai kawasan penyangga ibu kota, Bekasi menawarkan ragam wisata yang relevan untuk kebutuhan liburan singkat.
Wisata di Bekasi terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap liburan yang efisien dan mudah dijangkau.
Pilihan wisata Bekasi memberi alternatif liburan tanpa harus meninggalkan rutinitas dan kesibukan sehari-hari.
Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Rabu (24/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Bekasi yang layak dijelajahi saat liburan.
1. Rainbow Adventure Park
Tempat rekreasi ini sangat direkomendasikan untuk dikunjungi pada malam hari dengan beragam lampu warna-warni yang memukau mata pengunjung yang datang.
Suasana meriah tetap bisa dirasakan meski kamu memilih datang di siang atau sore hari dengan berbagai atraksi menarik tersedia.
Terdapat banyak spot foto instagramable yang tersebar di berbagai sudut area beserta aneka wahana permainan untuk menghibur anak-anak.
Fasilitas yang tersedia mencakup rainbow slide istana rainbow penyewaan skuter sepeda dan masih banyak wahana menarik lainnya untuk dinikmati.
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