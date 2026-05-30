20 Tempat Wisata Alam di Pacitan yang Cocok Untuk Segala Kalangan Buat Liburan

JawaPos.com – Pacitan dikenal luas bukan hanya karena pantainya yang memesona, tetapi juga karena kekayaan wisata alamnya yang sangat beragam.

Dari perut bumi hingga puncak bukit, setiap sudut kota ini menawarkan pengalaman alam yang sulit ditemukan di tempat lain.

Deretan destinasi ini cocok untuk berbagai jenis pengunjung, mulai dari pencari petualangan ekstrem hingga mereka yang sekadar ingin menikmati ketenangan alam.

Dilansir dari laman Labiru Tour dan TripCanvas pada Sabtu (30/5), berikut 20 rekomendasi tempat wisata alam buat liburan di Pacitan.

1. Goa Gong

Berlokasi di Desa Bomo, Kecamatan Punung, goa ini dibuka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB dengan tiket masuk Rp 5.000 per orang.

Di dalam goa sepanjang sekitar 256 meter ini terdapat stalaktit dan stalagmit yang berkilauan, gong cave, rekahan endapan kalsium, serta danau kecil yang terbentuk dari tetesan air alami, menjadikannya goa yang diklaim terindah di Asia Tenggara.

2. Goa Tabuhan

Goa yang terletak di Dusun Tabuhan, Desa Wareng, Kecamatan Punung ini memiliki kedalaman sekitar 100 meter dengan dua ruangan di dalamnya.