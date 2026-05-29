7 Tempat Wisata Religi di Lamongan yang Sering Dicari Peziarah Jawa Timur Saat Liburan

Rekomendasi tempat wisata religi buat liburan di Lamongan / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Lamongan dikenal sebagai salah satu kawasan wisata religi penting di Jawa Timur berkat keberadaan makam wali dan situs Islam bersejarah yang tersebar di seluruh penjurunya.

Setiap destinasi menyimpan kisah penyebaran Islam yang kaya nilai budaya, sosial, dan sejarah yang layak untuk dipelajari dan dihayati.

Kawasan pesisir utara Jawa Timur ini juga menghubungkan berbagai situs wali melalui jalur bersejarah yang dikenal sebagai Jalan Daendels.

Dilansir dari laman museumislamindonesia.com dan Disbudporapar Lamongan pada Jumat (29/5), berikut tujuh rekomendasi tempat wisata religi buat liburan di Lamongan.

Baca Juga: 10 Tempat Wisata di Lamongan yang Lagi Ramai buat Liburan Panjang maupun Akhir Pekan

1. Makam Sunan Drajat

Berlokasi di Drajat, Paciran, makam Wali Songo bernama asli Raden Qasim ini merupakan putra Sunan Ampel yang mendirikan surau dan mengajar penduduk di wilayah Lamongan.

Sunan Drajat memperoleh ilmu Islam dari ayahnya di pesantren Ampeldenta sebelum berguru ke Sunan Gunung Jati di Cirebon, kemudian diutus berdakwah hingga menetap di Lamongan.

Ajaran yang dikembangkannya menekankan etos kerja keras, kedermawanan, tenggang rasa, pengentasan kemiskinan, dan gotong royong yang kuat di tengah masyarakat.