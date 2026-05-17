Unicorn Gundam Odaiba Resmi Pensiun Agustus 2026, Akankah Diganti Gundam Baru?

Unicorn Gundam di Odaiba, Tokyo, Jepang. (https://japan-guides.blogspot.com)
JawaPos.com - Patung life-size Unicorn Gundam di Odaiba, Tokyo, Jepang, akan mengakhiri masa pamerannya pada akhir Agustus 2026. Pengumuman itu disampaikan melalui situs resmi Gundam, dikutip Minggu (17/5).
Unicorn Gundam merupakan patung raksasa setinggi sekitar 19,7 meter yang berdiri di depan DiverCity Tokyo Plaza. Instalasi ini menjadi salah satu ikon wisata populer di kawasan Odaiba sejak pertama kali diperkenalkan pada September 2017.
Patung tersebut merepresentasikan RX-0 Unicorn Gundam, mobile suit utama dari serial anime Mobile Suit Gundam Unicorn. Dalam waralaba Gundam, mobile suit adalah kendaraan tempur humanoid raksasa yang menjadi ciri khas serial tersebut.
Pihak pengelola menyatakan, masa pameran Unicorn Gundam akan berakhir setelah hampir sembilan tahun beroperasi. Menjelang penutupan, sejumlah program perpisahan dan dekorasi baru akan disiapkan.
“Life-sized Unicorn Gundam Statue will conclude its exhibition at the end of August 2026,” demikian pernyataan di situs resmi. Detail agenda penutupan akan diumumkan secara bertahap.
Sebelum Unicorn Gundam, lokasi yang sama pernah ditempati patung life-size RX-78-2 Gundam. Patung tersebut dipasang pada 2009 dan menjadi Gundam raksasa pertama di kawasan Odaiba sebelum dipensiunkan pada 2017.
RX-78-2 merupakan mobile suit protagonis dari serial anime perdana Mobile Suit Gundam yang tayang pada 1979. Kehadiran Unicorn Gundam saat itu menjadi penerus generasi baru bagi penggemar waralaba tersebut.
Hingga kini belum ada pengumuman apakah setelah Unicorn Gundam akan hadir instalasi Gundam life-size baru di lokasi tersebut. Pengelola juga belum mengungkap rencana pemanfaatan area setelah pameran berakhir.
