Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

JawaPos.com – Informasi mengenai penghentian sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikabarkan menghentikan operasional mulai Senin (8/6/2026) diduga karena kendala dana operasional.

Informasi tersebut salah satunya diunggah oleh akun Threads @diyonputraandri yang menampilkan sejumlah surat pemberitahuan dari beberapa SPPG. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut penghentian sementara program berkaitan dengan belum cairnya pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Lagi rame guys, SPPG dari beberapa daerah menginfokan bahwa program MBG distop sementara mulai senin besok 8 Juni 2026. Infonya ada kendala terkait dana operasional, artinya belum ada payment dari BGN ke beberapa SPPG tersebut," tulis akun tersebut, Minggu (7/6).

Dalam tangkapan layar yang dibagikan dari akun Tiktok sejumlah SPPG, terlihat surat dari SPPG Pandeglang Cisata Pasireuri, Banten, yang menyebut pelaksanaan MBG dihentikan sementara mulai 8 Juni 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Alasan penghentian disebut karena adanya kendala dana operasional.

Surat serupa juga beredar dari SPPG Ciomas Pagelaran, Kabupaten Bogor. Dalam surat itu disebutkan operasional dihentikan sementara akibat keterlambatan transfer dana operasional dari BGN kepada SPPG.

Tak hanya surat resmi, sejumlah unggahan video dari akun media sosial SPPG di berbagai daerah juga menampilkan pengumuman penghentian operasional sementara. Beberapa di antaranya menyebut operasional dapur MBG dihentikan karena anggaran belum cair.

"Infonya, saat ini jumlah SPPG terlalu banyak, jadi mau dikurangi jumlahnya. Semoga dgn hal tersebut anggaran MBG bisa dikurangi, dan dialihkan ke hal yg lebih fundamental seperti pendidikan / kesehatan," lanjut keterangan threads tersebut.

Terkait kabar terbaru ini, redaksi jawapos.com sudah melayangkan pertanyaan melalui pesan teks kepada Kepala BGN, Nanik S Deyang, namun belum ada respons hingga berita ini ditayangkan.