Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) mengumumkan data penjualan mobil pada Mei 2026. Menariknya, penjualan otomotif mengalami kenaikan secara year-on-year (yoy).

Seperti dilihat pada data yang diterima JawaPos.com dari Gaikindo, total kendaraan yang mampu dijual pada Mei 2026 yakni 69.219 atau naik 14 persen secara yoy jika dibandingkan Mei 2025 yang mencatat penjualan 60.697 unit.

Bahkan, penjualan mobil secara retail juga mengalami kenaikan 16,8 persen dengan angka 71.890 secara yoy jika dibandingkan dengan Mei 2025 yang mencatat penjualan 61.546 unit.

Adapun pabrikan otomotif asal Jepang, Toyota masih menjadi yang teratas dalam hal penjualan dengan angka 24.846 unit. Pada nomor dua, masih kerabat jauh Toyota yakni Daihatsu dengan penjualan 11.140 unit.

Pada nomor tiga dan empat, ada Suzuki dan Mitsubishi Motors yang masing-masing memiliki penjualan yang menyentuh angka 6.108 dan 4.166 unit.

Yang menarik tentu Jaecoo yang berada di posisi lima sekaligus naik tingkat di posisi dua. Hal ini semakin memperkuat posisinya sebagai brand Tiongkok terlaris pada Mei 2026 dengan penjualan 3.000 unit.