Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

Para pemain Timnas Belanda berpose sebelum laga internasional. Berdasarkan analisis tren juara sepanjang sejarah, Belanda menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar Piala Dunia 2026. (X.com/@OnsOranje)
JawaPos.com – Piala Dunia 2026 diprediksi kembali dikuasai negara-negara elite sepak bola dunia. Berdasarkan analisis tren juara sepanjang sejarah, hanya lima tim yang masih memenuhi seluruh kriteria statistik untuk menjadi kampiun. Menariknya, Belanda yang belum pernah juara justru masuk dalam daftar kandidat terkuat bersama Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol.
Meski telah berlangsung selama hampir satu abad, Piala Dunia sebenarnya memiliki jumlah data yang relatif terbatas. Hingga saat ini, baru ada 22 edisi Piala Dunia putra yang digelar. Dua edisi bahkan sempat dibatalkan akibat Perang Dunia II.
Dari catatan tersebut, muncul sejumlah pola yang hampir selalu dimiliki oleh para juara dunia. Jika tren-tren itu diterapkan pada peserta Piala Dunia 2026, daftar kandidat juara pun mulai mengerucut.
Dipetik dari The New York Times, Fakta pertama yang paling mencolok adalah belum pernah ada negara di luar Eropa dan Amerika Selatan yang mampu menjuarai Piala Dunia.
Bahkan, sepanjang sejarah, hanya 13 negara yang pernah mencapai partai final. Dari jumlah tersebut, 10 berasal dari Eropa dan tiga dari Amerika Selatan.
Data ini otomatis mengurangi peluang banyak tim, termasuk tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
"Maroko memang sempat mencuri perhatian setelah menembus semifinal Piala Dunia 2022. Mereka juga menunjukkan perkembangan signifikan di level usia muda dalam beberapa tahun terakhir. Namun secara historis, tim-tim dari luar Eropa dan Amerika Selatan masih kesulitan menembus dominasi dua benua tersebut," tulis Dan Santaromita, editor senior olahraga The Athletic.
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Parameter berikutnya adalah Elo Rating, sistem peringkat yang terkenal di dunia catur dan kini banyak digunakan untuk mengukur kekuatan tim nasional sepak bola.
Menariknya, tidak ada negara dengan Elo Rating di luar 17 besar yang pernah memenangkan Piala Dunia.
Uruguay pada tahun 1950 menjadi pengecualian terbesar. Saat itu mereka berada di peringkat ke-17 Elo sebelum secara mengejutkan menaklukkan Brasil di final dalam laga legendaris yang dikenal sebagai "Maracanazo".
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