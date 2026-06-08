BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru

JawaPos.com - Persija Jakarta membuat kejutan jelang Super League 2026/2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu secara resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih baru untuk mengarungi kompetisi musim depan.

Perkenalan Shin Tae-yong sebagai nakhoda baru skuad Persija Jakarta terbilang spesial. Pasalnya, mantan pelatih Timnas Indonesia itu diperkenalkan secara langsung ke publik di kandang macan, Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6) siang WIB.

Sebelum menghadirkan Shin tae-yong ke dalam ruang konferensi pers, Persija Jakarta memutar sebuah video mengenai figur asal Korea Selatan selama kurang lebih 2 menit. Setelah video tersebut berakhir, mantan pelatih Timnas Indonesia itu pun resmi dihadirkan ke dalam ruang preskon.

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“Saya Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala baru di Persija kali ini,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (8/6).

Mohamad Prapanca selaku Presiden Persija Jakarta menyambut positif kehadiran Shin Tae-yong. Dia berharap figur asal Korea Selatan itu bisa membawa Macan Kemayoran berjaya dan mengembangkan talenta muda yang dimiliki klub Ibu Kota tersebut.

“Kita berharap pelatih ini mempunyai komitmen untuk antar Persija ke posisi teratas di liga dan tentu juga di Asia dan harus punya pengalaman tinggi, komitmen disiplin dan tentu juga terlibat dalam pengembagan pemain muda di akademi persija," terang Prapanca.

Shin Tae-yong bukan nama asing bagi pencinta sepak bola tanah air. Pelatih asal Korea Selatan itu merupakan sosok yang sukses membawa Timnas Indonesia mencetak berbagai sejarah dalam periode 2019-2025. Warisan terbesarnya adalah meloloskan tiga kelompok usia Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia, yakni U-20, U-23, dan senior.

Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 setelah penantian 18 tahun lamanya. Dalam ajang tersebut, Shin Tae-yong juga kembali cetak sejarah karena membawa Skuad Garuda pertama kalinya lolos ke fase gugur alias babak 16 besar.