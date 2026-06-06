Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

JawaPos.com - Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat empat tingkat usai menang atas Oman dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Kini, skuad Garuda menghuni peringkat 118 dunia.

Timnas Indonesia menang meyakinkan 3-0 saat menjamu Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (5/6/2026) malam WIB. Gol-gol kemenangan Skuad Garuda dicetak oleh Justin Hubner (13’), Ole Romeny (27’), dan ditutup Ragnar Oratmangoen (56’).

Kemenangan tersebut menjadi hasil bersejarah. Timnas Indonesia akhirnya berhasil menyudahi kutukan 38 tahun tanpa kemenangan lawan Oman. Terakhir kali, skuad Garuda menang atas tim berjuluk Al-Ahmar itu dengan skor 3-0 di ajang King’s Cup pada 18 Januari 1988.

Selain itu, kemenangan atas Oman praktis mengatrol ranking FIFA Timnas Indonesia. Berdasarkan laman resmi FIFA, Skuad Garuda kini naik ke posisi 188 dari 122. Artinya, Kevin Diks cs naik empat tingkat.

Kemenangan atas Oman membuat Timnas Indonesia mendapat tambahan 6,56 poin. Skuad Garuda kini menghuni peringkat 118 dunia dengan koleksi 1151,45 poin.

Timnas Indonesia naik ke peringkat 118 dengan melewati empat negara. Yakni Togo, Namibia, Sierra Leone, dan Korea Utara.

Timnas Indonesia saat ini berada tepat di bawah Sudan yang mengoleksi 1157,22 poin. Kemudian ada Gambia yang menduduki peringkat ke-116 dunia dengan koleksi 1159,64 poin.

Ranking FIFA Timnas Indonesia pun berpotensi naik lagi. Pasalnya, skuad Garuda masih akan melakoni satu laga uji coba melawan Mozambik dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026.