Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

JawaPos.com — Moto3 Hungaria 2026 menghadirkan drama besar di lap terakhir setelah Brian Uriarte terlibat kecelakaan bersama Valentin Perrone dan David Munoz. Meski sempat terjatuh, pembalap Red Bull KTM Ajo itu tetap diklasifikasikan finis keempat, sementara Veda Ega Pratama harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-16 dan gagal meraih poin.

Balapan di Sirkuit Balaton Park berlangsung sengit sejak start. Maximo Quiles tampil dominan dengan merebut kemenangan kelima musim ini setelah mengalahkan David Almansa dan finis dengan keunggulan 3,147 detik.

Mengapa Brian Uriarte Tetap Finis P4 Meski Terjatuh?

Brian Uriarte sebenarnya menjadi salah satu pembalap yang terlibat perebutan podium pada fase akhir balapan.

Pembalap Red Bull KTM Ajo itu bergabung bersama Alvaro Carpe, Valentin Perrone, Rico Salmela, dan David Munoz dalam pertarungan ketat memperebutkan posisi tiga besar.

Insiden terjadi pada lap terakhir ketika David Munoz mencoba mempertahankan posisinya di depan Alvaro Carpe.

"Pada lap terakhir balapan, para pembalap masih bertarung untuk memperebutkan posisi terakhir di podium, dengan Munoz memimpin di depan Carpe," dikutip dari Motorsport Week, Minggu (7/6/2026).

Saat memasuki lintasan lurus menuju Tikungan 12, Munoz melakukan kontak dengan Carpe hingga kehilangan kendali dan terjatuh.