Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

JawaPos.com - Shin Tae-yong mulai menyusun tim kepelatihan Persija Jakarta setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala. Keputusan mantan arsitek Timnas Indonesia itu membawa eks staf tim nasional membuka kemungkinan Persebaya Surabaya kehilangan pelatih fisik Shin Sang-gyu yang pernah menjadi bagian dari tim kepelatihannya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih baru Persija Jakarta. Acara perkenalan tersebut digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6/2026) siang WIB.

“Untuk staf pelatih, saya hampir sepenuhnya menyusunnya dengan orang-orang yang sebelumnya juga berada di tim kepelatihan tim nasional,” ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers di JIS, Senin (8/6/2026).

“Saya rasa para jurnalis juga sudah cukup mengenal mereka semua,” sambungnya.

Sementara, Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca juga memberikan kebebasan kepada Shin Tae-yong soal menentukan staf kepelatihannya. Manajemen memberikan kebebasan untuk memudahkan kerja sang pelatih bersama Macan Kemayoran.

"Untuk tim pelatih dan asisten, tentunya tadi karena format kita prosesnya pengen cepat, tentunya biar Coach Shin tidak pusing lah, jadi dia membentuk satu tim sendiri yang dibawa oleh Coach Shin ya," tutur Prapanca.

Satu nama yang sudah pasti dibawa Shin Tae-yong adalah Jeong Seo-seo. Pria yang akrab disapa Jeje itu akan bertugas sebagai penerjemah. Dirinya juga sudah mulai bertugas saat acara perkenalan Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta hari ini.

Sementara untuk asisten pelatih, jika ditelisik, terdapat beberapa nama asisten yang bekerja sama dengan Shin Tae-yong saat membesut Timnas Indonesia. Mulai dari pelatih fisik hingga pelatih kiper.

Saat melatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dibantu oleh Yeom Ki -hun sebagai pelatih menyerang, Jo Byeong-guk sebagai analisis taktik dan pertahanan, Choi In-chul, Yoo Jae-hoon sebagai pelatih kiper, sampai Shin Sang-gyu sebagai pelatih fisik.