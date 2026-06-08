Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca (kiri) bersama pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong (kanan) saat perkenalan pelatih baru Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (8/6/2026). Shin Tae-yong bawa Shin Sang-gyu dari Persebaya Surabaya? (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Shin Tae-yong mulai menyusun tim kepelatihan Persija Jakarta setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala. Keputusan mantan arsitek Timnas Indonesia itu membawa eks staf tim nasional membuka kemungkinan Persebaya Surabaya kehilangan pelatih fisik Shin Sang-gyu yang pernah menjadi bagian dari tim kepelatihannya.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih baru Persija Jakarta. Acara perkenalan tersebut digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6/2026) siang WIB.
“Untuk staf pelatih, saya hampir sepenuhnya menyusunnya dengan orang-orang yang sebelumnya juga berada di tim kepelatihan tim nasional,” ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers di JIS, Senin (8/6/2026).
“Saya rasa para jurnalis juga sudah cukup mengenal mereka semua,” sambungnya.
Baca Juga:Malik Risaldi Teken Kontrak Multiyears di Persebaya Surabaya, Dukungan Bonek Jadi Faktor Besar
Sementara, Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca juga memberikan kebebasan kepada Shin Tae-yong soal menentukan staf kepelatihannya. Manajemen memberikan kebebasan untuk memudahkan kerja sang pelatih bersama Macan Kemayoran.
"Untuk tim pelatih dan asisten, tentunya tadi karena format kita prosesnya pengen cepat, tentunya biar Coach Shin tidak pusing lah, jadi dia membentuk satu tim sendiri yang dibawa oleh Coach Shin ya," tutur Prapanca.
Satu nama yang sudah pasti dibawa Shin Tae-yong adalah Jeong Seo-seo. Pria yang akrab disapa Jeje itu akan bertugas sebagai penerjemah. Dirinya juga sudah mulai bertugas saat acara perkenalan Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta hari ini.
Sementara untuk asisten pelatih, jika ditelisik, terdapat beberapa nama asisten yang bekerja sama dengan Shin Tae-yong saat membesut Timnas Indonesia. Mulai dari pelatih fisik hingga pelatih kiper.
Saat melatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dibantu oleh Yeom Ki -hun sebagai pelatih menyerang, Jo Byeong-guk sebagai analisis taktik dan pertahanan, Choi In-chul, Yoo Jae-hoon sebagai pelatih kiper, sampai Shin Sang-gyu sebagai pelatih fisik.
Baca Juga:Terungkap Alasan Shin Tae-yong Terima Tawaran Persija Jakarta, Siap Bawa Macan Kemayoran Berprestasi
Dua nama terakhir, saat ini bekerja untuk klub Super League. Yoo Jae-hoon masuk dalam staf kepelatihan Persijap Jepara, sementara Shin Sang-gyu bersama Persebaya Surabaya.
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"