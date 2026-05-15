14 Hotel Pilihan di Bandung dengan View Kota Terbaik, Desain Elegan, dan Pelayanan Berkualitas

JawaPos.Com - Bandung selalu menjadi salah satu destinasi favorit untuk liburan singkat, staycation, perjalanan bisnis, hingga quality time bersama keluarga maupun pasangan.

Kota yang dikenal dengan udara sejuk, kuliner menarik, dan deretan tempat wisata ini juga memiliki banyak pilihan hotel dengan konsep yang beragam, mulai dari hotel modern premium di pusat kota hingga akomodasi mewah di kawasan perbukitan dengan panorama kota yang memukau.

Karena itulah, memilih hotel yang tepat di Bandung bukan hanya soal tempat menginap, tetapi juga tentang pengalaman menikmati suasana kota dengan kenyamanan terbaik.

Banyak wisatawan memilih hotel di Bandung berdasarkan lokasi strategis, desain yang elegan, fasilitas lengkap, hingga pemandangan kota yang bisa dinikmati langsung dari kamar.

Hotel dengan city view atau panorama perbukitan yang menenangkan sering menjadi incaran, terutama bagi mereka yang ingin staycation santai sambil menikmati suasana Bandung dari sudut terbaik.

Tidak hanya itu, kualitas pelayanan juga menjadi faktor penting karena sangat memengaruhi kenyamanan selama menginap.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas hotel di Bandung dengan view kota terbaik, desain elegan, serta pelayanan berkualitas.

1. The Trans Luxury Hotel Bandung

The Trans Luxury Hotel Bandung menjadi salah satu hotel paling mewah dan populer di Bandung dengan fasilitas premium serta pelayanan berkelas internasional.

Hotel ini menawarkan pengalaman menginap eksklusif dengan desain interior modern elegan yang dipadukan dengan nuansa kemewahan di hampir seluruh area hotel.

Lokasinya yang terhubung dengan kawasan Trans Studio dan pusat perbelanjaan juga menjadi nilai tambah bagi wisatawan maupun keluarga yang ingin menikmati staycation praktis dalam satu area.

Kamar-kamarnya dirancang luas dan nyaman dengan fasilitas premium serta city view yang terlihat semakin menarik saat malam hari.

Pengunjung juga dapat menikmati berbagai fasilitas seperti kolam renang pasir putih bergaya resort, spa, fitness center, restoran mewah, lounge eksklusif, hingga ballroom megah untuk berbagai acara.

Hotel ini cocok untuk staycation keluarga, honeymoon, maupun perjalanan bisnis premium.