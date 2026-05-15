15 Pilihan Hotel di Surabaya dengan Nuansa Elegan, Lokasi Strategis, dan Pemandangan Kota yang Cocok untuk Staycation

JawaPos.Com - Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia menawarkan banyak pilihan hotel dengan karakter yang beragam, mulai dari hotel bisnis modern, akomodasi premium untuk staycation, hingga hotel mewah dengan panorama kota yang memikat.

Sebagai pusat bisnis dan perdagangan di Jawa Timur, kebutuhan akan tempat menginap yang nyaman, strategis, dan memiliki fasilitas lengkap tentu sangat tinggi.

Tidak hanya bagi pelaku perjalanan bisnis, hotel-hotel di Surabaya juga menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan santai dengan suasana kota yang dinamis namun tetap nyaman.

Saat memilih hotel, banyak faktor yang menjadi pertimbangan utama. Lokasi strategis dekat pusat kota, akses mudah ke pusat perbelanjaan atau area bisnis, kualitas pelayanan, fasilitas seperti kolam renang dan restoran, hingga pemandangan kota yang bisa dinikmati dari kamar sering menjadi alasan utama dalam menentukan pilihan.

Hotel dengan nuansa elegan juga memberikan pengalaman menginap yang lebih berkesan, baik untuk perjalanan singkat, staycation bersama pasangan, maupun momen istimewa bersama keluarga.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas hotel di Surabaya dengan nuansa elegan, lokasi strategis, dan view kota yang menenangkan.

1. Hotel Majapahit Surabaya

Hotel Majapahit Surabaya menjadi salah satu hotel paling ikonik di Kota Pahlawan yang terkenal dengan nuansa heritage mewah dan sejarah panjangnya.

Bangunan bergaya kolonial klasik yang masih terjaga dengan baik menghadirkan suasana elegan dan berkelas sejak pertama kali memasuki area lobby.

Taman hijau yang asri, koridor bergaya vintage, serta interior bernuansa Eropa membuat pengalaman menginap terasa lebih eksklusif dan berbeda dibanding hotel modern biasa.

Hotel ini cocok untuk staycation romantis, honeymoon, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis premium.

Fasilitas yang tersedia juga sangat lengkap, mulai dari kolam renang luas, spa, pusat kebugaran, restoran fine dining, hingga area lounge yang nyaman untuk bersantai.

Lokasinya yang berada di kawasan Tunjungan membuat tamu lebih mudah mengakses pusat perbelanjaan, wisata kuliner, dan berbagai destinasi populer di Surabaya.

Untuk menginap di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp1.500.000 hingga Rp4.500.000 per malam.