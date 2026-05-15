15 Pilihan Hotel di Surabaya dengan Nuansa Elegan, Lokasi Strategis, dan Pemandangan Kota yang Cocok untuk Staycation

Ilustrasi rekomendasi hotel di Surabaya. (Magnific)
JawaPos.Com - Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia menawarkan banyak pilihan hotel dengan karakter yang beragam, mulai dari hotel bisnis modern, akomodasi premium untuk staycation, hingga hotel mewah dengan panorama kota yang memikat.
Sebagai pusat bisnis dan perdagangan di Jawa Timur, kebutuhan akan tempat menginap yang nyaman, strategis, dan memiliki fasilitas lengkap tentu sangat tinggi.
Tidak hanya bagi pelaku perjalanan bisnis, hotel-hotel di Surabaya juga menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan santai dengan suasana kota yang dinamis namun tetap nyaman.
Saat memilih hotel, banyak faktor yang menjadi pertimbangan utama. Lokasi strategis dekat pusat kota, akses mudah ke pusat perbelanjaan atau area bisnis, kualitas pelayanan, fasilitas seperti kolam renang dan restoran, hingga pemandangan kota yang bisa dinikmati dari kamar sering menjadi alasan utama dalam menentukan pilihan.
Hotel dengan nuansa elegan juga memberikan pengalaman menginap yang lebih berkesan, baik untuk perjalanan singkat, staycation bersama pasangan, maupun momen istimewa bersama keluarga.
Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas hotel di Surabaya dengan nuansa elegan, lokasi strategis, dan view kota yang menenangkan.
1. Hotel Majapahit Surabaya
Hotel Majapahit Surabaya menjadi salah satu hotel paling ikonik di Kota Pahlawan yang terkenal dengan nuansa heritage mewah dan sejarah panjangnya.
Bangunan bergaya kolonial klasik yang masih terjaga dengan baik menghadirkan suasana elegan dan berkelas sejak pertama kali memasuki area lobby.
Taman hijau yang asri, koridor bergaya vintage, serta interior bernuansa Eropa membuat pengalaman menginap terasa lebih eksklusif dan berbeda dibanding hotel modern biasa.
Hotel ini cocok untuk staycation romantis, honeymoon, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis premium.
Fasilitas yang tersedia juga sangat lengkap, mulai dari kolam renang luas, spa, pusat kebugaran, restoran fine dining, hingga area lounge yang nyaman untuk bersantai.
Lokasinya yang berada di kawasan Tunjungan membuat tamu lebih mudah mengakses pusat perbelanjaan, wisata kuliner, dan berbagai destinasi populer di Surabaya.
Untuk menginap di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp1.500.000 hingga Rp4.500.000 per malam.
2. JW Marriott Hotel Surabaya
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong