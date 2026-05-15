12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

JawaPos.Com - Semarang tidak hanya dikenal sebagai kota dengan kekayaan kuliner, sejarah, dan kawasan heritage yang menarik, tetapi juga memiliki banyak pilihan hotel nyaman untuk staycation maupun quality time bersama orang tercinta.

Sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, Semarang menawarkan berbagai akomodasi dengan konsep yang beragam, mulai dari hotel premium di pusat kota, penginapan modern dengan city view, hingga hotel dengan nuansa tenang yang cocok untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari.

Karena itulah, memilih hotel yang tepat bisa menjadi bagian penting dalam menciptakan pengalaman menginap yang lebih berkesan.

Bagi banyak orang, hotel kini bukan hanya tempat untuk beristirahat, tetapi juga destinasi untuk menikmati momen santai bersama pasangan, keluarga, maupun sahabat dekat.

Fasilitas seperti kolam renang, restoran nyaman, spa, kamar yang elegan, hingga pelayanan berkualitas menjadi pertimbangan utama sebelum memilih hotel.

Selain itu, suasana hotel yang menenangkan juga menjadi nilai tambah, terutama bagi mereka yang ingin staycation singkat tanpa harus bepergian jauh dari kota.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas hotel terbaik di Semarang dengan fasilitas lengkap dan nuansa yang cozy serta nyaman untuk quality time.

1. Hotel Tentrem Semarang

Hotel Tentrem Semarang menjadi salah satu hotel premium terbaru di Semarang yang menawarkan pengalaman menginap mewah dengan suasana elegan dan pelayanan kelas atas.

Hotel ini menghadirkan desain interior modern yang dipadukan dengan nuansa hangat dan nyaman sehingga cocok untuk staycation romantis, quality time bersama keluarga, maupun perjalanan bisnis premium.

Kamar hotel dirancang luas dengan fasilitas lengkap serta ambience yang menenangkan untuk beristirahat.

Pengunjung juga dapat menikmati berbagai fasilitas premium seperti kolam renang, spa, pusat kebugaran, restoran mewah, lounge eksklusif, ballroom, hingga area santai yang nyaman untuk bersantai.

Lokasinya yang berada di pusat kota membuat akses menuju kawasan kuliner dan pusat perbelanjaan Semarang menjadi lebih praktis.

Untuk menginap di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp1.800.000 hingga Rp5.000.000 per malam.