10 Tempat Wisata Paling Ikonik di Yogyakarta yang Wajib Masuk Daftar Liburan Anda

ilustrasi Yogyakarta (Freepik)
JawaPos.com - Yogyakarta selalu memiliki daya tarik yang membuat wisatawan ingin kembali datang.
Kota ini tidak hanya dikenal sebagai pusat budaya Jawa, tetapi juga menyimpan banyak destinasi wisata yang memadukan sejarah, alam, edukasi, hingga suasana tradisional yang masih terjaga dengan baik.
Setiap sudut Yogyakarta menawarkan pengalaman berbeda. Ada tempat yang penuh nilai sejarah kerajaan, kawasan belanja legendaris yang selalu hidup, hingga wisata alam yang menyuguhkan panorama memukau.
Tidak heran jika Jogja menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.
Bagi Anda yang sedang merencanakan liburan ke Kota Gudeg, berikut daftar tempat wisata paling ikonik di Yogyakarta yang wajib dikunjungi setidaknya sekali seumur hidup dihimpun dari Google Maps pada Kamis (14/06).
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan pusat budaya dan simbol sejarah Kesultanan Yogyakarta yang masih aktif hingga sekarang.
Tempat ini menjadi destinasi utama wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat budaya Jawa dan tradisi keraton.
Di dalam kawasan keraton, Anda dapat melihat berbagai koleksi benda bersejarah, arsitektur khas Jawa, hingga pertunjukan seni tradisional pada waktu tertentu.
Suasana yang tenang dan penuh nilai budaya membuat tempat ini terasa sangat khas.
Selain menjadi objek wisata, Keraton Yogyakarta juga masih berfungsi sebagai kediaman resmi Sultan Yogyakarta.
Hal tersebut menjadikan tempat ini memiliki nilai historis dan budaya yang sangat kuat.
Candi Prambanan menjadi salah satu situs warisan budaya dunia yang paling terkenal di Indonesia.
Kompleks candi Hindu terbesar di Tanah Air ini dikenal dengan arsitekturnya yang megah dan penuh detail artistik.
Keindahan relief dan bangunan candi membuat wisatawan sering menghabiskan waktu cukup lama untuk berkeliling sambil menikmati suasana sejarah yang kental.
Pemandangan saat matahari terbenam juga menjadi salah satu daya tarik utama tempat ini.
