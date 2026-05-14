10 Tempat Wisata Paling Ikonik di Yogyakarta yang Wajib Masuk Daftar Liburan Anda

1. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan pusat budaya dan simbol sejarah Kesultanan Yogyakarta yang masih aktif hingga sekarang.

Tempat ini menjadi destinasi utama wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat budaya Jawa dan tradisi keraton.

Di dalam kawasan keraton, Anda dapat melihat berbagai koleksi benda bersejarah, arsitektur khas Jawa, hingga pertunjukan seni tradisional pada waktu tertentu.

Suasana yang tenang dan penuh nilai budaya membuat tempat ini terasa sangat khas.

Selain menjadi objek wisata, Keraton Yogyakarta juga masih berfungsi sebagai kediaman resmi Sultan Yogyakarta.

Hal tersebut menjadikan tempat ini memiliki nilai historis dan budaya yang sangat kuat.

2. Candi Prambanan Candi Prambanan menjadi salah satu situs warisan budaya dunia yang paling terkenal di Indonesia.

Kompleks candi Hindu terbesar di Tanah Air ini dikenal dengan arsitekturnya yang megah dan penuh detail artistik.

Keindahan relief dan bangunan candi membuat wisatawan sering menghabiskan waktu cukup lama untuk berkeliling sambil menikmati suasana sejarah yang kental.