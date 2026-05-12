11 Rekomendasi Wisata Pemandian Air Panas Terbaik di Malang, Liburan Jadi Tenang dan Nyaman Berendam

JawaPos.com – Kawasan wisata Malang menyimpan banyak destinasi pemandian air panas terbaik yang sayang untuk dilewatkan saat liburan.

Dari pegunungan berhutan pinus hingga tepi sawah yang hijau, setiap pemandian menawarkan suasana dan keunikannya tersendiri.

Kandungan belerang alami yang mengalir di berbagai sumber air panas dipercaya memberi manfaat nyata bagi kesehatan kulit dan relaksasi tubuh.

Dilansir dari laman Traveloka dan Singosari Bolu Malang pada Selasa (12/5), berikut sebelas rekomendasi wisata pemandian air panas saat liburan di Malang.

1. Pemandian air panas Songgoriti

Berlokasi di kawasan bersejarah Songgoriti, Kota Batu, di Jalan Raya Songgoriti No.31 Songgokerto, tempat ini buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 22.00 WIB.

Sumber airnya berasal dari kawasan Candi Songgoriti dan mengandung belerang yang dipercaya membantu merilekskan otot serta mengatasi masalah kulit.

Fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari kolam air panas, jacuzzi, vila, hingga taman bermain untuk anak-anak.

Pegunungan yang mengelilingi area ini menciptakan suasana tenang yang semakin membuat berendam terasa nyaman.