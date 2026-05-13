6 Spot Wisata Petik Apel di Kota Batu yang Cocok buat Liburan Keluarga, Pasangan, sampai Rombongan

JawaPos.com – Kota Batu dikenal luas sebagai sentra produksi apel terbesar di Jawa Timur dengan hamparan kebun yang hijau dan menyejukkan.

Wisata petik apel di Batu menjadi salah satu daya tarik liburan yang paling diminati wisatawan dari berbagai penjuru daerah.

Setiap kebun menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari petik bebas hingga fasilitas pendukung seperti outbound dan penginapan.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Travels Promo pada Rabu (13/5), berikut sembilan rekomendasi wisata petik apel cocok buat liburan di kota Batu.

1. Wisata Petik Apel Agro Rakyat

Berlokasi di Jalan Raya Sidomulyo, Sidomulyo, Kecamatan Batu, kebun apel ini buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 18.00 WIB.

Tiket masuk dibanderol Rp25.000 per orang, sudah termasuk akses memetik dan bebas mengonsumsi apel sepuasnya di dalam kebun.

Pohon-pohon apel di sini memiliki dahan yang rendah sehingga memudahkan pengunjung memetik dengan nyaman, dan pengelola akan menunjukkan apel yang sudah siap panen.

Jika ingin membawa pulang hasil petikan, pengunjung dikenakan biaya tambahan Rp12.000 per kilogram.