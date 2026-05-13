15 Hotel Terbaik dan Murah di sekitar Alun-alun Batu, View Bagus Harga Mulus

JawaPos.com – Batu adalah kota wisata yang menawarkan banyak pilihan hotel terbaik dengan harga murah di sekitar kawasan Alun-alun.

Keberadaan berbagai penginapan ini memudahkan wisatawan untuk menjelajahi berbagai destinasi populer tanpa harus berpindah jauh.

Pilihan akomodasinya sangat beragam, mulai dari guest house sederhana hingga villa dan resort berbintang yang mewah.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Rabu (13/5), berikut 15 rekomendasi hotel terbaik dan murah di sekitar Alun-alun Batu.

1. Hotel O 111 Residence

Hotel O 111 Residence adalah penginapan budget yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 111, Sisir, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki dari Alun-Alun.

Fasilitas yang tersedia meliputi WiFi gratis, parkir, dan resepsionis 24 jam, dengan lokasi yang dekat dengan Museum Angkut dan Jatim Park 1.

Harga kamar di penginapan ini mulai dari Rp124.660 per malam.

2. Hotel O 32 Guest House