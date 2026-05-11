10 Hotel dengan Fasilitas Gym di Malang yang Nyaman buat Olahraga, Bikin Sehat Saat Liburan

JawaPos.com – Malang adalah kota wisata yang juga menyediakan berbagai hotel dengan fasilitas gym untuk mendukung gaya hidup sehat.

Keberadaan gym di hotel memungkinkan tamu tetap berolahraga dan menjaga kebugaran selama liburan berlangsung.

Pilihan hotelnya pun beragam, mulai dari yang berdesain etnik bersejarah hingga yang modern dan minimalis.

Dilansir dari laman traveloka dan Ongis Travel pada Senin (11/5), berikut sepuluh rekomendasi hotel dengan fasilitas gym buat olahraga dan bikin sehat di Malang.

1. Spencer Green Hotel

Spencer Green Hotel berlokasi di Jalan Raya Punten Nomor 86, Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, di kawasan yang tenang dan jauh dari keramaian kota.

Fasilitas gym-nya dilengkapi dengan treadmill, dumbbell, dan sepeda statis yang terawat dengan suasana berolahraga yang asri dan sejuk.

Harga kamar di hotel ini mulai dari Rp294.840 per malam.

2. Ascent Premiere Hotel and Convention