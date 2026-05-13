20 Tempat Nongkrong Paling Nyaman di Kota Batu dengan View Alam Adem dan Suasana Kalem

JawaPos.com – Batu adalah kota wisata yang tidak hanya menawarkan destinasi alam, tetapi juga memiliki banyak tempat nongkrong yang nyaman.

Berbagai kafe dan restoran tersebar di kota ini dengan konsep unik, mulai dari bernuansa tradisional hingga modern minimalis.

Setiap tempat menawarkan suasana dan menu yang berbeda, cocok untuk bersantai bersama teman, keluarga, maupun pasangan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Rabu (13/5), berikut 20 rekomendasi tempat nongkrong paling nyaman di Kota Batu.

1. Kopi Letek

Kopi Letek adalah kafe populer yang berlokasi tidak jauh dari Alun-Alun kota ini dan menawarkan berbagai menu kopi dengan harga terjangkau.

Suasananya cukup luas dan nyaman, cocok untuk nongkrong santai bersama teman sambil menikmati pemandangan sekitar kota dari area rooftop.

2. Omah Kitir

Omah Kitir adalah kafe yang selalu ramai meski lokasinya agak tersembunyi, dengan pilihan menu masakan western yang beragam.