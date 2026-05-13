8 Spot Menikmati Sunset Tercantik di Kota Batu, Cocok Buat Liburan dengan Senja Menawan

rekomendasi sunset dan senja tercantik saat liburan di Kota Batu
JawaPos.com – Batu adalah kota wisata yang tidak hanya indah di siang hari, tetapi juga menyuguhkan pemandangan sunset tercantik saat senja tiba.
Berbagai spot menikmati liburan sore tersebar di kota ini, mulai dari perbukitan alami hingga kafe dengan rooftop yang memesona.
Setiap lokasi menawarkan nuansa berbeda, dari suasana alam yang sunyi hingga keramaian perkotaan yang hangat dan romantis.
Dilansir dari laman Traveloka dan villabatumalang.co.id pada Rabu (13/5), berikut delapan rekomendasi menikmati sunset dan senja tercantik saat liburan di Kota Batu.
1. Bukit Paralayang
Bukit Paralayang atau Gunung Banyak adalah salah satu spot sunset paling ikonik yang menghadap langsung ke seluruh kawasan kota dari ketinggian.
Saat matahari terbenam, langit berubah menjadi jingga keemasan berpadu dengan siluet Gunung Panderman dan cahaya lampu kota yang mulai menyala.
Tempat ini juga dikenal sebagai lokasi olahraga paralayang dengan area parkir luas dan akses jalan beraspal yang cukup mudah dilalui.
Lokasinya berada di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, sekitar 15 hingga 20 menit berkendara dari pusat kota.
2. Kopi Letek
