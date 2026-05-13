14 Tempat Pusat Oleh-oleh Terlengkap di Kota Batu, Cocok Untuk Buat Tangan Orang Rumah

JawaPos.com – Batu adalah kota wisata yang tidak hanya kaya akan destinasi alam, tetapi juga memiliki pusat oleh-oleh terlengkap di Jawa Timur.

Berbagai pilihan buah tangan tersedia di kota ini, mulai dari makanan khas, souvenir unik, hingga pakaian dan aksesori berkualitas.

Keberadaan pusat oleh-oleh yang beragam membuat wisatawan bisa berbelanja lengkap hanya dalam satu tempat yang nyaman.

Dilansir dari laman Traveloka dan SuperApp pada Rabu (13/5), berikut 14 rekomendasi pusat oleh-oleh terlengkap di Kota Batu.

1. Istana Oleh-Oleh Brawijaya

Istana Oleh-Oleh Brawijaya adalah pusat oleh-oleh yang menyediakan berbagai makanan khas, souvenir, pakaian, dan batik dalam satu kawasan yang lengkap.

Tersedia pula fasilitas pendukung seperti mushola, kamar mandi, restoran, dan ruang tunggu outdoor yang nyaman bagi rombongan.

Lokasinya berada di Jalan Diponegoro Nomor 86, Sisir, Kecamatan Kota ini, dan buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 21.00 WIB.

2. Pasar Apung