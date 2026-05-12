15 Penginapan Terbaik Dekat Pantai Teluk Asmara Malang, Tidurnya Nyaman Pemandangannya Menawan

JawaPos.com – Kawasan pesisir selatan Malang, khususnya sekitar pantai Teluk Asmara, menyimpan banyak pilihan penginapan terbaik untuk berbagai kebutuhan wisatawan.

Mulai dari guest house sederhana, homestay bergaya rumahan, hingga resort mewah berbahan kayu dan bambu, semuanya tersebar di sekitar kawasan pantai ini.

Kedekatan lokasi penginapan dengan pantai menjadikan kawasan ini sangat diminati wisatawan yang ingin menikmati suasana pesisir secara maksimal.

Dilansir dari laman Traveloka dan GoTravelly pada Selasa (12/5), berikut 15 rekomendasi penginapan terbaik dekat pantai Teluk Asmara Malang.

1. Villa Asmara Hills

Berlokasi di Tambak, Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, villa berbahan dominan kayu ini mampu menampung hingga 15 orang sehingga sangat cocok untuk rombongan keluarga atau sahabat.

Tersedia dua pilihan kamar berdasarkan pemandangan, yakni empat kamar dengan view bukit seharga sekitar Rp650.000 per malam dan empat kamar dengan view pantai seharga sekitar Rp750.000 per malam.

2. Penginapan Pondok Wisata Berkah Alam