Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 12 Mei 2026 | 18.51 WIB

17 Destinasi Museum Terbaik di Malang yang Bikin Liburan Penuh Wawasan Bersama Keluarga

rekomendasi destinasi museum terbaik buat liburan di Malang../Magnific/ cristina_gottardi

JawaPos.com – Malang dan kawasan sekitarnya dikenal bukan hanya sebagai kota wisata alam, tetapi juga sebagai rumah bagi deretan museum terbaik.

Dari museum sejarah, seni, hingga sains, setiap tempat menawarkan pengalaman edukatif yang berbeda dan menarik untuk dijelajahi.

Koleksi yang tersimpan di berbagai museum ini mencerminkan kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang dimiliki kawasan ini.

Dilansir dari laman Traveloka dan  erctrans pada Selasa (12/5), berikut 17 rekomendasi destinasi museum terbaik buat liburan di Malang.

1. Museum Malang Tempo Doeloe

Museum yang dibuka pada Oktober 2012 ini didirikan oleh Dwi Cahyono dan berlokasi di Jalan Gajah Mada No.2, dengan koleksi yang merekam perjalanan panjang sejarah kota ini.

Di dalamnya terdapat ruang kaleidoskop khusus untuk memutar dokumen drama sejarah yang mengajak pengunjung memahami masa lalu kota secara lebih mendalam.

2. Museum Bentoel

Berlokasi di Jalan Wiromargo No.31, kawasan yang dikenal sebagai Pecinan Kecil, museum ini menyimpan berbagai informasi tentang merek rokok Bentoel yang legendaris sejak masa penjajahan.

Pengunjung dapat mengenal sosok Ong Hong Liong, pendiri rokok Bentoel, melalui koleksi dan dokumentasi yang tersaji di dalamnya.

