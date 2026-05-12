Daftar 12 Waterpark Paling Seru di Malang, Liburan Keluarga yang Dijamin Full Bahagia

JawaPos.com – Malang dan kawasan sekitarnya dikenal sebagai salah satu destinasi liburan keluarga yang menawarkan beragam pilihan wisata air.

Deretan waterpark di sini hadir dengan konsep yang beragam, mulai dari wahana ekstrem hingga kolam alami bersumber mata air pegunungan.

Setiap tempat memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan usia anggota keluarga.

Dilansir dari laman Traveloka dan nagantour pada Selasa (12/5), berikut 12 rekomendasi waterpark buat liburan keluarga di Malang.

1. Hawai Waterpark

Berlokasi di Jalan Graha Kencana Utara V, Singosari, tempat ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB.

Waterpark ini menyediakan lebih dari sepuluh wahana ekstrem, termasuk kolam ombak setinggi 3,5 meter dan seluncuran sepanjang 225 meter dengan kecepatan hingga 60 km/jam.

Salah satu wahana unggulannya adalah Jet Coaster Slide yang diimpor langsung dari Turki.

Tersedia pula area khusus anak bernama Hawai Waterhouse dengan dua tanki air raksasa dan seluncuran berbagai ketinggian.