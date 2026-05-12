12 Spot Menikmati Sunset Terindah di Malang Untuk Liburan Romantis dan Langit Dramatis

JawaPos.com – Malang dan kawasan sekitarnya menyimpan banyak spot sunset terindah yang tersebar dari pegunungan hingga pesisir pantai selatan.

Saat sore tiba, langit di atas berbagai destinasi liburan ini berubah menjadi kanvas warna oranye dan merah yang memukau.

Setiap lokasi menawarkan karakter pemandangan yang berbeda, mulai dari panorama kota, hamparan laut, hingga latar candi bersejarah.

Dilansir dari laman Traveloka dan Ongis Travel pada Selasa (12/5), berikut 12 rekomendasi liburan dengan sunset terindah di Malang.

1. Bukit Paralayang

Dari puncak Bukit Paralayang di Kota Batu, panorama kota dan hamparan cahaya senja yang berkilauan terlihat begitu memukau.

Selain menikmati pemandangan sore, tempat ini juga menawarkan aktivitas paragliding yang menjadi daya tarik utamanya.

Sensasi terbang sambil menyaksikan matahari perlahan tenggelam di ufuk barat menjadikan pengalaman di sini benar-benar berbeda.

2. Puncak B29