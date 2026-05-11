8 Rekomendasi Hotel Bernuansa Etnik di Malang dengan Interior Unik, Artistik, dan Fotogenik

JawaPos.com – Malang dikenal tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kota dengan pilihan hotel yang etnik dan unik.

Berbagai penginapan di kota ini hadir dengan konsep arsitektur tradisional yang kaya budaya dan bernuansa heritage.

Setiap hotel menawarkan pengalaman menginap yang berbeda, mulai dari nuansa Jawa klasik, Bali tropis, hingga pedesaan yang tenang.

Dilansir dari laman Traveloka dan Tugu Hotels pada Senin (11/5), berikut delapan rekomendasi hotel bernuansa etnik yang unik di Malang.

1. Hotel Tugu

Hotel Tugu berdiri tepat di kawasan Bundaran Tugu, bersebelahan dengan Balai Kota, Gedung DPRD, dan Aula Skodam Kodam V Brawijaya.

Bangunannya dipenuhi ornamen etnik klasik dengan total 49 kamar yang dihiasi koleksi barang antik milik pendiri Tugu Group, Anhar Sejadibrata.

Koleksi antik ini berkaitan erat dengan warisan Oey Tiong Ham, raja gula dari Semarang yang pernah menjadi orang terkaya di Asia Tenggara.

Nuansa heritage Jawa dan China terasa kental di setiap sudut hotel ini, dilengkapi restoran 24 jam, pertunjukan musik live, kolam renang outdoor, spa, bar, toko roti, dan teh sore hari.