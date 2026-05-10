Habis Liburan dari Malang? Ini 13 Pusat Oleh-oleh yang Jadi Andalan Wisatawan yang Aman Dibawa Pulang

JawaPos.com – Malang dikenal sebagai salah satu tujuan liburan favorit di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru.

Kota ini tidak hanya menawarkan destinasi wisata alam dan kuliner, tetapi juga memiliki deretan pusat oleh-oleh yang lengkap dan beragam.

Mulai dari sentra produksi langsung hingga toko modern satu atap, pilihan tempat belanja buah tangan di sini sangat memanjakan pengunjung.

Dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Travel pada Minggu (10/5), berikut 13 rekomendasi pusat oleh-oleh andalan wisatawan saat liburan di Malang.

1. Kampung Sanan

Kampung Sanan adalah sentra produksi keripik tempe yang sudah beroperasi sejak tahun 1970-an di kawasan Purwantoro, Kecamatan Blimbing.

Di sini, kamu tidak hanya bisa membeli produk jadi, tetapi juga menyaksikan langsung proses pembuatan keripik tempe dan berbagai olahan buah.

Tempat ini juga menyediakan beragam pilihan keripik lain seperti keripik salak, keripik nangka, dan keripik apel.

Lokasinya buka 24 jam setiap hari di Jalan Sanan Gang III Nomor 129, Purwantoro.