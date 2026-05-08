12 Daftar Oleh-oleh Khas Mojokerto Paling Diburu Pelancong, Kamu Minimal Harus Pernah Mencoba Sekali

JawaPos.com – Mojokerto bukan hanya kaya akan situs bersejarah, tetapi juga menyimpan beragam oleh-oleh khas yang sayang untuk dilewatkan.

Mulai dari camilan tradisional hingga kerajinan tangan, semua tersedia dan siap diburu wisatawan yang berkunjung ke kota ini.

Kuliner khas Mojokerto terkenal dengan cita rasa unik yang membedakannya dari daerah lain, menjadikannya pilihan buah tangan yang berkesan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Bobobox pada Jumat (8/5), berikut 12 rekomendasi kuliner oleh-oleh khas Mojokerto paling diburu.

1. Onde-onde

Onde-onde khas dari kota ini terbuat dari tepung ketan berisi kacang hijau manis, dibalut biji wijen di bagian luarnya dengan tekstur kulit yang sangat kenyal saat digigit.

Cita rasanya berbeda dari onde-onde pada umumnya, dan dijual dengan harga sekitar Rp20.000 per kemasan di berbagai toko oleh-oleh.

2. Botok tempe

Botok tempe terbuat dari perpaduan tempe, ampas kelapa, santan, dan bumbu rempah yang menghasilkan cita rasa gurih dan lezat, cocok disantap bersama nasi hangat.