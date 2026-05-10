9 Tempat Piknik Instagramable di Malang, Liburan Cantik buat Feed Estetik

Rekomendasi tempat piknik buat liburan di Malang / foto : Magnific/ user15285612
JawaPos.com – Malang adalah kota yang dikelilingi alam indah dengan udara sejuk, menjadikannya surga tempat piknik yang ideal untuk liburan keluarga.
Dari kawasan pegunungan yang hijau hingga tepi pantai yang eksotis, pilihan destinasinya sangat beragam dan cocok untuk semua usia.
Setiap tempat menawarkan pengalaman yang berbeda-beda, mulai dari wisata edukasi pertanian hingga petualangan di alam terbuka.
Dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Travel pada Minggu (10/5), berikut sembilan rekomendasi tempat piknik buat liburan di Malang.
1. Lembah Indah
Lembah Indah yang berlokasi di Desa Gendogo Balesari, di lereng Gunung Kawi, menawarkan suasana sejuk dengan fasilitas piknik yang cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa.
Tersedia berbagai aktivitas menarik seperti outbound, glamping, aneka kuliner, dan wisata edufarm yang mengajak pengunjung memberi pakan ternak serta memanen sayur hidroponik.
Selama kegiatan edufarm berlangsung, pengunjung akan dipandu langsung oleh pemandu wisata yang berpengalaman di kawasan tersebut.
Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB dengan tiket masuk Rp20.000 per orang.
2. Bumi Perkemahan Bedengan
