Jelajahi 8 Destinasi Wisata Favorit di Jawa Timur yang Viral di Media Sosial, dari Kawah hingga Pantai Eksotis

JawaPos.com - Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan pilihan wisata paling lengkap di Indonesia.

Mulai dari pegunungan, kawah eksotis, pantai, hingga hutan yang unik, semuanya bisa ditemukan di daerah ini.

Tak heran jika banyak wisatawan memilih Jawa Timur sebagai tujuan untuk healing maupun liburan bersama keluarga.

Dilansir dari Instagram @disbudparjatimprov dan @exoticijen, berikut beberapa destinasi wisata di Jawa Timur yang populer dan menarik untuk dikunjungi.

1. Air Terjun Tumpak Sewu

Air Terjun Tumpak Sewu menjadi salah satu wisata alam paling terkenal di Jawa Timur. Air terjun ini memiliki panorama megah dengan aliran air yang menyerupai tirai raksasa.

Lokasinya berada di perbatasan Lumajang dan Malang, serta sering disebut sebagai “Niagara-nya Indonesia”.

Pemandangan hijau di sekitar air terjun membuat tempat ini cocok untuk pecinta alam dan fotografi.

2. Taman Nasional Baluran

Taman Nasional Baluran dikenal dengan julukan Africa van Java karena memiliki hamparan savana luas yang eksotis.

Tempat wisata ini menawarkan suasana berbeda dengan latar gunung dan padang rumput yang indah.

Selain menikmati panorama alam, wisatawan juga dapat melihat berbagai satwa liar seperti rusa, kerbau, hingga burung merak.